Agribank Chi nhánh huyện Bắc Yên đồng hành cùng nông dân làm giàu

Sau 8 năm thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tín dụng phục vụ “tam nông” đi vào cuộc sống đã giúp hàng nghìn hộ dân ở huyện Bắc Yên (Sơn La) ổn định đời sống, vươn lên làm giàu





Clip: Hiệu quả đồng vốn Agribank Chi nhánh huyện Bắc Yên.

Có vốn Agribank tiếp sức, nông dân Bắc Yên thu hàng trăm triệu mỗi năm

Những ngày cuối tháng 3 năm 2023, chúng tôi cùng cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Bắc Yên (Agribank Chi nhánh huyện Bắc Yên) đến thăm mô hình chăn nuôi gia súc của anh Mùa A Say, dân tộc Mông, bản Pu Nhi, xã Phiêng Ban.

Nhìn cơ ngơi khang trang và nổi bật giữa vùng quê miền núi này của A Say, chúng tôi càng thấy rõ hơn hiệu quả về việc cung ứng vốn phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Agribank Chi nhánh huyện Bắc Yên.

Cán bộ tín dụng Agribank Chi nhánh huyện Bắc Yên kiểm tra mô hình sản xuất của gia đình anh Mùa A Say ở bản Pu Nhi, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên. Ảnh: Tuệ Linh.

Trước đây, cũng giống như nhiều thanh niên người Mông ở vùng cao Bắc Yên, A Say sinh ra và lớn lên trong đói nghèo nên chỉ mong có ít diện tích đất trồng cây lúa, cây ngô; nuôi vài con gia súc, gia cầm để phục vụ cho gia đình là được. Anh không dám và cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ làm giàu, xây được nhà và có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm như người Kinh ở thị trấn như bây giờ.

A Say kể: Những năm 2012 trở về trước, gia đình tôi nghèo lắm. Thời đó, ăn cơm độn sắn, ngô nên chẳng dám ước mơ làm giàu như người Kinh. Theo tôi, số mình cũng may mắn, bởi ở gần thị Bắc Yên, được tiếp cận và chứng kiến việc sản xuất hàng hoá đã giúp tôi mở mang kiến thức sản xuất và kinh doanh.

Nhờ được Agribank Chi nhánh huyện Bắc Yên cho vay vốn, đến nay, gia đình anh Mùa A Say đã xây dựng thành công mô hình nuôi lợn. Ảnh: Tuệ Linh.

Theo A Say, một bộ phận người dân tộc Mông hiện nay cuộc sống còn khó khăn, nghèo là do thiếu vốn, thiếu kiến thức sản xuất, không có khát vọng làm giàu, có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Năm 2017, nhờ được cán bộ tín dụng Agribank Chi nhánh huyện Bắc Yên tận tình hướng dẫn lập phương án sản xuất kinh doanh, A Say đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình.

Kết hợp với số vốn tự có, A Say mua 2 con ngựa sinh sản, 2 con bò và con lợn nái về nuôi. Mặt khác, nhận thấy nhu cầu xay xát gạo của người dân xã Phiêng Ban nên A Say đầu tư thêm máy xay xát để phục vụ bà con.

Ngôi nhà khang trang của anh Say. Ảnh: Phạm Hoài.

Để có kiến thức chăm sóc đàn gia súc, A Say tham gia các lớp tập huấn kiến thức trồng trọt, chăn nuôi do khuyến nông, Hội Nông dân tổ chức. Bên cạnh đó, A Say lên mạng, đọc sách, báo để trang bị thêm kiến thức chăn nuôi.

A Say cho biết: Từ vài con gia súc ban đầu, đến nay, gia đình đã có gần 40 con lợn, ngựa, bò; cùng với dịch vụ xay xát lúa gạo cho thu nhập 6 triệu/tháng, tổng nguồn thu mỗi năm của gia đình đạt trên 200 triệu đồng.

Nhờ làm ăn có hiệu quả, năm 2022, A Say đã xây dựng được một ngôi nhà 2 tầng khang trang cho vợ con sinh sống. Ước mơ xây nhà lầu từ thuở thanh niên của anh đã hoàn thành.

Lãnh đạo và cán bộ tín dụng Agribank Chi nhánh huyện Bắc Yên tham mô hình trồng cây ăn quả của anh Đinh Văn Chấn ở bản Pe, xã Song Pe. Ảnh: Tuệ Linh.



"Đến nay, gia đình tôi đã có cuộc sống ổn định, con cái được học hành đến nơi đến chốn. Để có được cơ ngơi như bây giờ, tôi cảm ơn Agribank Chi nhánh huyện Bắc Yên thời gian qua đã tạo điều kiện cho tôi vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh", A Say nói.

Cũng giống như gia đình A Say, trước đây, gia đình anh Đinh Văn Chấn ở bản Pe, xã Song Pe cũng gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn đầu tư sản xuất.

Năm 2013, gia đình anh Chấn đã được Agribank Chi nhánh huyện Bắc Yên tạo điều kiện cho vay 200 triệu đồng để xây dựng mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc.

Được Agribank tạo điều kiện cho vay 200 triệu đồng, anh Đinh Văn Chấn đã ghép giống nhãn cho hiệu quả kinh tế cao lên giống nhãn cỏ địa phương. Nhờ đó, mỗi năm, gia đình anh Chấn thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Phạm Hoài.

Sau khi có vốn, gia đình anh Chấn đã tiến hành cắt tỉa các cành cây cao và thực hiện ghép cải tạo giống nhãn chất lượng lên giống nhãn cỏ trước đây. Đến nay, gia đình anh Chấn có 6ha cây ăn quả, trong đó có 4ha nhãn ghép và 2ha xoài.

"Hàng năm, vườn cây ăn quả trên đất dốc của gia đình tôi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. So với trồng ngô, sắn trước đây thì việc áp dụng khoa học kỹ thuật chuyên canh cây nhãn, xoài cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần. Nhờ có vốn của Agribank Chi nhánh huyện Bắc Yên tiếp sức, đến nay, cuộc sống cuộc gia đình tôi khá giả hơn trước rất nhiều", anh Chấn bảo vậy.

Dư nợ cho vay Nghị định 55/2015/NĐ-CP ở Bắc Yên đạt 615 tỷ đồng

Trao đổi với phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Bắc Yên thông tin: Sau 8 năm thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, đến nay (30/3), tổng dư nợ trên địa bàn huyện đạt 615 tỷ đồng, với 2.755 khách hàng, chiếm tỷ trọng 100% tổng dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Bắc Yên đánh giá: Chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ đi vào cuộc sống đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tham gia phát triển kinh tế, với mức thu nhập ổn định bình quân từ 50 đến trên 100 triệu đồng /năm. Qua đó, đã góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững; từng bước nâng cao đời sống nông dân vùng nông thôn.

Mặt khác, thông qua nguồn vốn vay chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hoá, phát triển ngành nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn, tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra các loại nông sản hàng hoá, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Trong thời gian tới, để tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế thuộc khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng, Agribank Chi nhánh huyện Bắc Yên sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp trong việc cung ứng kịp thời nguồn vốn đến người dân. Chủ động xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Hàng năm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ trưởng tổ vay vốn, hướng dẫn các hồ sơ thủ tục cho vay thông qua tổ vay vốn cho tổ trưởng để triển khai tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể bà con nhân dân hiểu rõ hơn về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn.

Đẩy mạnh việc cho vay theo văn bản thỏa thuận về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính Phủ với Hội Nông Dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thông qua tổ vay vốn tại các xã trên địa bàn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc tiếp cận vốn của bà con nhân dân.