Từ đàn ong "cha truyền con nối", cặp vợ chồng trẻ ở Thái Nguyên làm giàu từ mật ngọt OCOP

Cơ duyên và hành trình khởi nghiệp đầy bản lĩnh

Chị Phạm Hồng Oanh, Giám đốc HTX Nông sản Ong vàng, chia sẻ: "Bố mẹ chồng tôi gắn bó với nghề nuôi ong từ năm 1982, khi ông bà còn là kỹ thuật của trại ong Bắc Thái. Đến năm 1992, trại ong giải thể, bố mẹ chồng tôi đã mua lại 50 đàn ong thanh lý và tiếp tục phát triển mô hình nuôi ong mật tại nhà".

Chị Phạm Hồng Oanh, Giám đốc HTX Nông sản Ong vàng chính thức nghỉ việc, thành lập HTX và tập trung vào nghề nuôi ong mật từ năm 2023. Ảnh: Hà Thanh

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2019, khi dịch Covid-19 bùng phát, việc đi lại khó khăn ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của chồng chị Oanh lúc bấy giờ. "Thời điểm đó, bố chồng tôi đã khuyên chồng tôi ở nhà làm ong, ông chia cho một nửa đàn ong để chúng tôi nuôi", chị Oanh kể lại. Chồng chị, vốn đang làm kinh doanh, cùng với chị Oanh là kế toán đã mạnh dạn đưa ra quyết định "nghỉ việc làm ong". Đây chính là thời điểm họ chính thức khởi nghiệp và kế thừa nghề nuôi ong truyền thống của gia đình.

Quá trình khởi nghiệp của vợ chồng chị Oanh tương đối thuận lợi nhờ có sự dẫn dắt và kinh nghiệm quý báu từ bố mẹ chồng. "Mật quay ra đến đâu đều bán hết đến đó", chị Oanh hào hứng nói. Ban đầu, vợ chồng chị đăng ký kinh doanh theo mô hình tổ hợp tác. Đến khi thị trường được mở rộng, sản phẩm mật ong được đưa vào các hệ thống siêu thị, lúc này yêu cầu phải có nguồn gốc xuất xứ, chị Oanh nhận ra cần phải xây dựng thương hiệu và thành lập HTX để huy động bà con cùng tham gia. Đến năm 2023, chị Oanh chính thức nghỉ công việc kế toán để tập trung hoàn toàn vào nghề nuôi ong và thành lập HTX Nông sản Ong vàng.

Kỹ thuật nuôi ong nội "vàng" và bí quyết phòng bệnh hiệu quả

Với kinh nghiệm được truyền lại, HTX Nông sản ong vàng tập trung vào giống ong nội, loại ong ít khi bị bệnh. "Giống ong nội gia đình tôi nuôi rất ít khi bị bệnh, chỉ thỉnh thoảng bị sâu cầu hoặc hỏng ấu trùng nhưng tỷ lệ đó rất ít", chị Oanh khẳng định.

Chị Oanh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm vững kỹ thuật nuôi ong, đặc biệt là đặc tính chia đàn tự nhiên của loài ong. "Trong quá trình nuôi đòi hỏi phải nắm chắc kỹ thuật, để đảm bảo số lượng đàn, ngày nào cũng phải có người đi kiểm tra để tránh việc ong chia đàn bay đi gây ảnh hưởng đến sản lượng", chị chia sẻ.

Để nuôi được ong mật cần nắm chắc kỹ thuật và thường xuyên kiểm tra đàn ong để tránh ong chia đàn. Ảnh: Hà Thanh

Để khắc phục tình trạng ong bị bệnh, HTX áp dụng phương pháp duy trì số lượng cầu ong hợp lý. "Tránh để quá nhiều cầu ong mà chỉ duy trì khoảng 5 cầu để đảm bảo ong phủ kín cầu", chị Oanh bật mí. Khi phát hiện cầu ong có dấu hiệu bị sâu hoặc hỏng ấu trùng, cần loại bỏ ngay bằng cách tách ra khỏi tổ để tránh lây lan sang các cầu ong khác.

Năm 2024 đánh dấu một bước tiến quan trọng của HTX Ong vàng khi hai sản phẩm chủ lực là mật ong rừng và phấn hoa mật ong đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Đây là tiền đề khẳng định chất lượng sản phẩm và uy tín của HTX trên thị trường.

Hiện tại, HTX có 12 thành viên, bao gồm cả các thành viên liên kết, cùng nhau phát triển và duy trì số lượng khoảng 700 – 800 đàn ong.

Hiện tại, HTX luôn duy trì số lượng khoảng 700 – 800 đàn ong. Ảnh: Hà Thanh

Ngoài mật ong, HTX Nông sản ong vàng còn khai thác và sấy khô phấn hoa mật ong để bán. Đây là một điểm khác biệt so với một số đơn vị nuôi ong mật khác chỉ tập trung vào khai thác mật. Phấn hoa mật ong được bán với giá từ 250.000 – 300.000 đồng/kg, góp phần đa dạng hóa nguồn thu và tối ưu hóa giá trị từ nghề nuôi ong.

Trung bình mỗi năm, HTX Nông sản ong vàng khai thác khoảng 12 – 13 tấn mật ong xuất bán ra thị trường. Mùa khai thác mật kéo dài từ tháng 3 đến tháng 11, 12 hàng năm, tùy thuộc vào từng loại hoa khác nhau như: Mật ong hoa vải, hoa nhãn vào tháng 3 và tháng 4, mật ong hoa rừng từ tháng 5 đến tháng 7, mật ong hoa táo vào tháng 8 và tháng 9, mật ong hoa xuyến chi, hoa dã quỳ vào tháng 10 và tháng 11, mật ong hoa bạc hà vào tháng 11, mật ong hoa chó đẻ vào tháng 12.



Sau thời gian khai thác mật, HTX sẽ tập trung vào việc dưỡng ong để chuẩn bị cho mùa khai thác mật vào mùa xuân năm sau.

Hiện nay, sản phẩm của HTX đã có mặt tại hầu khắp các hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, khẳng định vị thế và chất lượng sản phẩm của HTX trên thị trường tiêu thụ.

Đến thời điểm này, sản phẩm của HTX Nông sản ong vàng đã có mặt ở hầu khắp các siêu thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó có 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Ảnh: NVCC

Sản phẩm mật ong của HTX Nông sản ong vàng được bán với giá dao động từ 170.000 – 300.000 đồng/lít, tùy thuộc vào từng loại hoa. Trong đó, mật ong hoa bạc hà có giá trị cao nhất, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất và kinh doanh mật ong, HTX còn mở rộng hoạt động bằng việc cung cấp con giống và chuyển giao công nghệ nuôi ong cho các đơn vị và người chăn nuôi khác, góp phần phát triển ngành ong mật tại địa phương.

Dự định tương lai: Du lịch trải nghiệm vườn ong kết hợp cây ăn quả

Hiện chị Oanh đang ấp ủ nhiều dự định mới. "Trong thời gian tới, tôi đang kết nối với một số đơn vị làm du lịch để liên kết phát triển mô hình du lịch trải nghiệm tại vườn ong, kết hợp cây ăn quả", chị Oanh chia sẻ.

Đây hứa hẹn sẽ là một hướng đi mới đầy tiềm năng, không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn giúp quảng bá hình ảnh và sản phẩm của HTX Nông sản ong vàng đến gần hơn với du khách.