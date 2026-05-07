Trồng loại cây biết ‘ngả theo gió’, nông dân nơi đây bỏ túi 3 tỷ đồng mỗi năm

Chị Huỳnh Thị Thu Hà, sinh năm 1975 tại Tiền Giang, là một trong những nông dân tiêu biểu của năm 2023. Trước khi trở thành một nông dân thành công, chị Hà từng theo học ngành sư phạm và có một thời gian ngắn làm giáo viên. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, chị đã quyết định rời xa "nghề gõ đầu trẻ".

Chia sẻ về hành trình làm giàu tại địa phương, chị Hà cho biết chị bắt đầu với 5 công đất mà gia đình chồng tặng. Hai vợ chồng đã nỗ lực không ngừng, ngày ngày cày sâu cuốc bẫm để trồng lúa giống. Xuất thân từ gia đình nông dân, cả hai đều chăm chỉ và tận tụy với công việc. Với lòng ham học hỏi và quyết tâm sản xuất lúa giống để đạt lợi nhuận cao, họ đã không ngừng mở rộng diện tích canh tác.

Theo chị Hà, so với việc trồng lúa thông thường, việc sản xuất lúa giống đòi hỏi nhiều kỹ thuật và công phu hơn, từ khâu cơ giới hóa làm đất, thu hoạch, sạ hàng, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), áp dụng phương pháp ba giảm ba tăng, đến việc bón phân và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ những nỗ lực này, toàn bộ lúa giống do chị Hà sản xuất đều được các trung tâm giống ở Tiền Giang và Long An thu mua với giá cao.

Với lòng ham học hỏi và quyết tâm sản xuất lúa giống để đạt lợi nhuận cao, họ đã không ngừng mở rộng diện tích canh tác

Kể từ khi bắt đầu trồng lúa giống, chị Huỳnh Thị Thu Hà không ngừng học hỏi mỗi ngày. Năm 2013, nhận thấy nhu cầu lúa giống ngày càng tăng cao trong cộng đồng nông dân, chị quyết định thành lập Cơ sở dịch vụ Lúa Vàng để chuyên cung cấp lúa giống cho bà con nông dân.

Ban đầu, với 4 ha đất của gia đình, chị đã mạnh dạn đầu tư trồng lúa giống. Tuy nhiên, diện tích ruộng nhà không đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường, nên chị nảy ra ý tưởng liên kết với các nông dân khác để xây dựng những cánh đồng lớn chuyên canh lúa giống.

Sau khi thành công trong việc xây dựng những cánh đồng lớn tại địa phương, chị Thu Hà tiếp tục mở rộng mô hình này sang khu vực Đồng Tháp Mười và Long An. Hiện nay, chị đã liên kết với nông dân tại Tiền Giang và Long An, tạo nên tổng cộng 160 ha đất chuyên trồng lúa giống.

Chị Thu Hà chia sẻ thêm về phương thức liên kết với nông dân: chị cung cấp giống lúa nguyên chủng đầu dòng và hỗ trợ toàn bộ công đoạn sạ, cấy. Đồng thời, chị ký hợp đồng thu mua lúa với nông dân theo giá thị trường, còn cộng thêm 800 đồng/kg lúa để khuyến khích. Theo chị Thu Hà, với mô hình này, mỗi nông dân có thể thu về lợi nhuận trung bình 2 triệu đồng trên mỗi công đất.

"Mô hình liên kết cánh đồng lớn trồng lúa giống của chúng tôi đang phát triển rất tốt, số lượng hộ nông dân tham gia ngày càng tăng," chị Thu Hà chia sẻ.

Hiện nay, chị đã liên kết với nông dân tại Tiền Giang và Long An, tạo nên tổng cộng 160 ha đất chuyên trồng lúa giống

Khởi nghiệp với diện tích trồng lúa ban đầu còn khiêm tốn, chị Thu Hà đã dần mở rộng quy mô qua từng năm. Hiện tại, với diện tích trồng lúa giống lớn, gia đình chị đã xây dựng kho bảo quản lúa và 8 lò sấy có công suất từ 15-30 tấn/lò. Đặc biệt, chị đã liên kết với nông dân trên tổng diện tích 160 ha để sản xuất lúa giống theo mô hình cánh đồng lớn.

Nhằm thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, vợ chồng chị Hà đang xây dựng thương hiệu độc quyền cho một giống lúa đặc biệt mang tên Lúa Vàng, nổi bật với đặc tính dẻo, thơm và kháng bệnh. Hiện nay, họ đang tiến hành lai tạo và thuần hóa giống lúa này để đạt chất lượng cao nhất.

Kể từ khi bắt đầu trồng lúa giống, kinh tế gia đình chị Thu Hà ngày càng thịnh vượng. Với nguồn thu nhập ổn định, chị Hà không ngần ngại đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Trong nỗ lực cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới, chị đã ủng hộ 50 triệu đồng cho công trình tuyến đường Nguyễn Văn Nên. Hàng năm, chị còn tích cực đóng góp vào các quỹ như quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ vì người nghèo, và quỹ đền ơn đáp nghĩa; đồng thời tặng quà cho các hộ nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, chị Thu Hà còn tạo công ăn việc làm cho 40-50 lao động địa phương, với mức lương trung bình 9 triệu đồng/người/tháng.

Nhờ những thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và đóng góp xây dựng quê hương, chị Thu Hà đã tạo điều kiện sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Với những đóng góp này, chị đã nhận được nhiều bằng khen và giấy khen từ UBND huyện Châu Thành và Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang. Đặc biệt, vào năm 2023, chị Huỳnh Thị Thu Hà đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là Nông dân xuất sắc năm 2023.

Nhờ những thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và đóng góp xây dựng quê hương, chị Thu Hà đã tạo điều kiện sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương

Ông Huỳnh Công Minh, Trưởng ban Kinh tế-Xã hội Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang kiêm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh, nhận định về chị Hà: "Chị là một tấm gương điển hình trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đạt hiệu quả cao và thành công trong kinh doanh, với doanh thu hơn 3,1 tỷ đồng mỗi năm."

Gia đình chị Hà đã phát triển một mô hình sản xuất lúa giống hiện đại, dịch vụ hóa toàn bộ các khâu từ chọn giống, làm đất, chăm sóc, quản lý nước, đến thu hoạch, bảo quản, chế biến và tồn trữ. Mô hình này không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn tăng cường sự liên kết giữa bốn nhà: Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông. Nhờ đó, sản xuất lúa gạo trở nên chủ động hơn trong cả điều tiết và tiêu thụ.

Tham gia vào mô hình này, nông dân sử dụng giống lúa xác nhận và biết cách quản lý dịch hại hiệu quả, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi và bón phân theo đúng nhu cầu của cây lúa, tránh tình trạng bón thừa đạm. Chất lượng gạo được nâng cao nhờ áp dụng quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo phương pháp “4 đúng”, giúp giảm thiểu lượng thuốc tồn dư trong gạo. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng vùng nguyên liệu lúa hàng hóa, hướng tới mục tiêu xuất khẩu.

Rõ ràng, trong quá trình thực hiện mô hình “cánh đồng lớn”, tất cả các bên tham gia đều hưởng lợi tối đa, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành lúa gạo.