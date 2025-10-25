Trong bối cảnh ảm đạm, một quốc gia châu Âu đã lựa chọn gạo Việt Nam trong bữa ăn hằng ngày

Thị trường Áo và nhu cầu về gạo

Áo là một quốc gia nằm ở Trung Âu, có dân số khoảng 9 triệu người. Tuy không phải là quốc gia tiêu thụ gạo truyền thống như các nước châu Á, nhưng trong những năm gần đây, nhu cầu về gạo tại Áo đã gia tăng, nhất là trong bối cảnh người dân quan tâm hơn đến sức khỏe, xu hướng ăn chay, và phong cách ẩm thực đa dạng hóa. Gạo trở thành lựa chọn ưu tiên cho các món ăn như sushi, risotto, cơm chiên, và nhiều loại thực phẩm châu Á khác.

Bảng: Tình hình sản xuất và tiêu dùng gạo của Áo

Giá trị (tấn) 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Sản xuất 157 189 273 271 287 Tồn kho đầu kỳ 4,180 10,710 7,253 11,078 9,014 Tồn kho cuối kỳ 10,710 7,253 11,078 9,014 5,915 Nhập khẩu 64,299 56,240 62,607 58,346 62,869 Xuất khẩu 6,326 5,286 4,955 6,181 9,156 Sử dụng trong nước 51,600 54,600 54,100 54,500 57,100 Làm thức ăn cho gia súc 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 Chế biến 4,600 6,600 6,100 6,500 8,100 Tiêu dùng cho người 45,500 46,500 46,500 46,500 47,500 Tiêu thụ bình quân đầu người (kg) 5 5 5 5 5 Mức độ tự cung tự cấp (%) - - 1 -

Nguồn: Thống kê Áo

Gạo Việt Nam – Chất lượng và sự đa dạng

Việt Nam nổi tiếng với nhiều loại gạo khác nhau: từ gạo thơm, gạo nếp, gạo tẻ cho đến các loại gạo hữu cơ, gạo lứt. Một số giống gạo nổi bật như ST25, Jasmine, gạo nếp cái hoa vàng, gạo tấm… được ưa chuộng cả trong nước và quốc tế. Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam luôn chú trọng đến quy trình sản xuất sạch, an toàn và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, như tiêu chuẩn GlobalGAP, HACCP, ISO, đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng châu Âu đạt chất lượng cao nhất.

Để gạo Việt Nam có thể xuất hiện tại thị trường Áo, sản phẩm phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như các quy định về bao bì, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc. Các doanh nghiệp phải hợp tác chặt chẽ với các đối tác Áo, đồng thời nâng cấp nhà máy chế biến, áp dụng kỹ thuật bảo quản hiện đại nhằm giữ nguyên hương vị và giá trị dinh dưỡng của gạo.

Cơ hội mở rộng tại thị trường Áo

Việc Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020 đã mang lại nhiều ưu đãi thuế quan cho mặt hàng gạo Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường Áo và các quốc gia EU. Nhờ đó, giá gạo Việt Nam trở nên cạnh tranh hơn so với sản phẩm từ các quốc gia khác như Thái Lan, Ấn Độ hay Campuchia. Tuy nhiên, ta cần làm việc với EU để nâng số lượng hạn ngạch hiện nay là 80 nghìn tấn/năm. Bên cạnh đó, người tiêu dùng châu Âu ngày càng ưu ái sản phẩm sạch, hữu cơ, bền vững – đây chính là lợi thế lớn để gạo Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn.

Tuy có nhiều thuận lợi, xuất khẩu gạo sang Áo cũng đối diện không ít thách thức. Đầu tiên là yêu cầu khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, cũng như các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường và quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài ra, gạo Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ mạnh đã có chỗ đứng ở thị trường này. Để vượt qua, các doanh nghiệp cần đầu tư mạnh vào công nghệ chế biến, nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh quảng bá sản phẩm.

Một giải pháp hữu hiệu là tăng cường hợp tác với các chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm hữu cơ tại Áo, đồng thời tham gia các hội chợ thương mại quốc tế để quảng bá hình ảnh gạo Việt. Bên cạnh đó, cần lắng nghe phản hồi từ thị trường để điều chỉnh sản phẩm phù hợp với khẩu vị và xu hướng tiêu dùng của người Áo.

Ngày càng nhiều người tiêu dùng tại Áo lựa chọn gạo Việt Nam trong bữa ăn hàng ngày. Sự đa dạng về chủng loại, hương vị thơm ngon, giá thành hợp lý và đặc biệt là yếu tố an toàn thực phẩm đã chinh phục nhiều đối tượng khách hàng, từ các gia đình địa phương tới nhà hàng, khách sạn cao cấp. Các khảo sát gần đây cho thấy, người Áo đánh giá cao gạo Việt Nam bởi hạt dài, trắng, dẻo và thơm, thích hợp cho nhiều món ăn truyền thống lẫn hiện đại. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ tại các quán ăn châu Á thì gạo hạt tròn (sushi) là nhiều nhất. Mới đây, Thương vụ Việt Nam tại Áo đã kết nối công ty 3Brothers nhập khẩu gạo sushi của Việt Nam vào thị trường với bao bì 10kg, được khách hàng rất ưa chuộng.

Ảnh: Gạo sushi Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Áo.



Triển vọng phát triển trong tương lai

Với xu hướng tiêu dùng xanh và bền vững, nhu cầu về các mặt hàng nông sản chất lượng cao, an toàn, thân thiện với môi trường tại Áo chắc chắn sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới. Nếu tiếp tục duy trì chất lượng, đầu tư vào đổi mới công nghệ cũng như đa dạng hóa sản phẩm, gạo Việt Nam sẽ ngày càng khẳng định vị trí vững chắc tại thị trường Áo nói riêng và châu Âu nói chung. Sự thành công của gạo Việt không chỉ nâng tầm thương hiệu quốc gia mà còn đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Gạo Việt Nam xuất khẩu sang Áo là minh chứng cho nỗ lực vươn xa của nông sản Việt trên trường quốc tế. Dù còn nhiều thách thức phía trước, song với vị thế hiện tại cùng sự chủ động đổi mới, các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục thành công thị trường Áo và tiếp tục mở rộng cánh cửa vào châu Âu. Gạo Việt – hạt ngọc của đồng quê Việt Nam – càng ngày càng khẳng định giá trị và bản sắc trên bàn ăn của bạn bè năm châu.