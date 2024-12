Tông Lạnh (Thuận Châu) duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới

Năm 2019, sau khi về đích nông thôn mới, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã tích cực duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Một góc xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La hôm nay. Ảnh: Mùa Xuân.

Để giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, năm 2024, Đảng ủy xã Tông Lạnh đã xây dựng Nghị quyết, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện về Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Xây dựng, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xã, phân công nhiệm vụ cho các cán bộ chuyên môn là thành viên Ban Chỉ đạo.

Ông Lường Văn Hạnh, Quyền Chủ tịch UBND xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Xã đã tập trung kiện toàn Ban Phát triển xây dựng nông thôn mới của các bản do Bí thư chi bộ các bản làm Trưởng ban. Trong đó, thành viên là những người có uy tín, trách nhiệm và năng lực tổ chức triển khai do cộng đồng bản trực tiếp bầu.

Thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện về tiến độ triển khai thi công xây dựng các công trình trên địa bàn xã. Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân để phát huy vai trò trong quá trình thực hiện Chương trình trên địa bàn.

Tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn thông qua các buổi họp giao ban tại UBND xã, các cuộc họp, cuộc vận động tại các bản. Từ đó, ý thức của người dân được nâng lên rõ rệt.

100% các điểm triển khai xây dựng công trình nhân dân tự giải phóng mặt bằng, ủng hộ vật liệu, ngày công, hiến đất, cây cối, hoa màu… để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa bản.

Xã nông thôn mới Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La) đang chuyển mình mạnh mẽ. Ảnh: Mùa Xuân.

Bà Lường Thị Thức, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, chia sẻ: Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" xã Tông Lạnh đã triển khai các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới gắn với từng việc làm cụ thể, như Phong trào thi đua "Năm không, ba sạch" của Hội Liên hiệp phụ nữ xã phát động đã lan tỏa đến từng hộ gia đình, nhất là các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tông Lạnh đã làm được 22 tuyến đường hoa nội bản và dọc Quốc lộ 6, với tổng chiều dài là 24km tại 13 chi hội. Nhờ vậy, đã góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp hơn.

Đoàn viên, thanh niên, phụ nữ tham gia làm tuyến đường hoa. Ảnh: Lường Thức.

Thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn... góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững.

Thu nhập bình quân đầu người so với bộ tiêu chí thu nhập bình quân đầu người 45,65 triệu/người/năm; số lao động qua đào tạo 5.094/7.275 đạt 71%.

Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã hoàn thành 22 tuyến đường hoa. Ảnh: Lường Thức.



Đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn, xã Tông Lạnh tập trung nâng cao chất lượng, phát triển giáo dục. Trong đó, đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 9.382/10.293 người, đạt 91,14%.

Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn, hiện cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư đồng bộ, cụ thể trên địa bàn xã có 16/16 thôn, bản có nhà văn hóa đạt chuẩn.

Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt 31%; 99,8% các hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh. Thường xuyên quét dọn đường làng ngõ xóm sạch đẹp, tuy nhiên tỷ lệ trồng hoa, cây xanh tại các tuyến đường chính và nơi công cộng tại các điểm dân cư còn hạn chế.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, phát hiện và giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh, trật tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ đầu, từ nơi xuất phát và ngay tại cơ sở. Đồng thời, sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm "bốn tại chỗ", hạn chế để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự...; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự vệ, tự hòa giải...

Trong năm 2024, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, không có khiếu kiện đông người, không có trọng án, hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao.

Con đường hoa ở xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu (Sơn La). Ảnh: Lường Thức.

Ông Lường Văn Hạnh, Quyền Chủ tịch UBND xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu cho biết thêm: Bộ mặt nông thôn mới Tông Lạnh hôm nay đang khởi sắc rõ rệt, từng bước gắn phát triển toàn diện nông thôn với cơ cấu lại và đổi mới mô hình tăng trưởng ngành nông nghiệp, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo nền tảng ổn định chính trị, xã hội.

Kết quả đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và quan trọng nhất là sự đồng lòng, hưởng ứng của người dân. Tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước giảm rõ rệt. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã có đóng góp tích cực đối với thúc đẩy liên kết sản xuất ở nông thôn.

Ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường trong xây dựng nông thôn mới.