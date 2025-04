Tiêu thiết lập mặt bằng giá mới song vẫn đang đối mặt với thách thức lớn từ thiên tai

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (20/4)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 155.000 – 156.000 đồng/kg. Nguồn cung tiêu trong nước vẫn thắt chặt do diện tích trồng tiêu tiếp tục bị thu hẹp.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 156.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 156.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 155.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 155.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 155.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay ổn định, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 155.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (20/4)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia không đổi với tiêu trắng, không đổi với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil không đổi, tiêu Malaysia không đổi. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.056 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.600 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.641 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.900 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.800 USD/tấn.

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong quý I/2025, Việt Nam đã xuất khẩu gần 48.000 tấn tiêu. Dù sản lượng giảm 16,1% so với cùng kỳ năm trước, nhưng kim ngạch lại tăng tới 38,6%, đạt hơn 326 triệu USD. VPSA đánh giá đây là con số ấn tượng phản ánh nhu cầu tiêu thụ tăng cao.



Trong nước, giá tiêu cũng thiết lập mặt bằng mới. Tuy nhiên, ngành hồ tiêu vẫn đang đối mặt với thách thức lớn từ thiên tai. Tình trạng nắng hạn kéo dài tại Tây Nguyên và Đông Nam bộ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất. Thiếu nước tưới và mầm hoa kém phát triển đang đe dọa mùa vụ sắp tới.

Dù thị trường xuất khẩu đang trên đà phục hồi, việc tái canh cây tiêu tại Việt Nam vẫn diễn ra chậm chạp do hạn chế về quỹ đất và xu hướng chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn.

Ở trong nước, vụ thu hoạch đang diễn ra giai đoạn cuối. Mùa tiêu năm nay thu hoạch muộn hơn so với mọi năm, do thời tiết lạnh kéo dài ảnh hưởng đến quá trình chín tự nhiên của quả. Đắk Nông – vùng trồng tiêu trọng điểm và lớn nhất của Việt Nam – vụ mùa đã thu hoạch xong. Tại Đắk Lắk – tỉnh có sản lượng tiêu lớn thứ hai, chiếm khoảng 30% sản lượng tiêu của cả nước – tiến độ thu hoạch cũng đã đạt khoảng 80–90%. Các tỉnh khác như Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai… về cơ bản cũng đã thu hoạch xong. Riêng tại vùng tiêu Quảng Trị, nơi có sản lượng tiêu hàng năm khoảng 1.000 tấn, năm nay sản lượng dự kiến giảm tới 60–70% do thời tiết không thuận lợi.

VPSA khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam cần đầu tư vào chất lượng sản phẩm và chuẩn hóa quy trình truy xuất. Sự phối hợp chặt chẽ giữa người trồng - doanh nghiệp - hiệp hội sẽ là nền tảng giúp ngành hồ tiêu Việt Nam vượt qua khó khăn.