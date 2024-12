Tiếp tục sốt theo giá cà phê, giá tiêu ở Đắk Nông lập đỉnh mới ở Tây Nguyên

Giá tiêu hôm nay 7/12/2024 tại thị trường trong nước tăng mạnh ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 146.000 - 147.200 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (7/12)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 146.000 - 147.200 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 147.200 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 147.000 - 147.200 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 146.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 146.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 146.000 và 146.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm tại hầu hết các tỉnh trọng điểm, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (7/12)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil tăng, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng đạt dưới mức 10.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.703 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.275 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.148 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 10.400 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.200 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.500 gr/l. Giá tiêu trắng đạt 9.300 USD/tấn.

Theo số liệu ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá trị xuất khẩu hạt tiêu 11 tháng của năm 2024 đạt 234,7 nghìn tấn và đạt kim ngạch 1,22 tỷ USD. Kết quả này giúp cho hồ tiêu trở thành mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh nhất trong 11 tháng đầu năm.

Chỉ tính riêng trong tháng 11, giá tiêu xuất khẩu bình quân lên tới 6.856 USD/tấn, tiếp tục tăng 4,7% so với tháng trước và tăng 78,7% so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là mức giá cao nhất đạt được trong nhiều năm trở lại đây.Olam vẫn là doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất trong tháng 11 đạt 2.089 tấn, so với tháng trước xuất khẩu giảm 19,5%. Tiếp theo là các doanh nghiệp: Nedspice Việt Nam: 1.873 tấn, Trân Châu: 1.225 tấn, Phúc Sinh: 1.169 tấn và Haprosimex JSC: 1.095 tấn.

Xuất khẩu sang Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm 31,9% đạt 5.089 tấn. Tiếp theo là các thị trường: UAE: 927 tấn, Hồng Kông (Trung Quốc): 895 tấn, Hà Lan: 760 tấn và Hàn Quốc: 600 tấn.

Theo báo cáo mùa vụ mới đây của Nedspice, công ty này cho biết sản lượng hồ tiêu toàn cầu được ước tính đạt khoảng 449.000 tấn trong mùa vụ 2023-2024 vừa qua, giảm khoảng 5% so với niên vụ trước.

Diện tích canh tác giảm tại Việt Nam và thời tiết bất lợi tại Brazil do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Niño được cho những yếu tố chính dẫn đến sự sụt giảm trên.

Giá tăng sẽ khuyến khích nông dân tăng cường nỗ lực canh tác, giúp nâng cao năng suất trên mỗi ha trong những năm tới.

Tuy nhiên, các khu vực trồng mới sẽ cần thời gian để cho ra sản phẩm, do đó các quốc gia sản xuất như Việt Nam khó có thể phục hồi đáng kể trong thời gian ngắn. Dù vậy, những tín hiệu ban đầu cho vụ mùa năm 2025 tại Việt Nam khá tích cực, với tiềm năng đạt năng suất cao nếu điều kiện thời tiết thuận lợi.