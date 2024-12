Giá tiêu vọt tăng đồng loạt, Đắk Nông và Đắk Lắk sắp đạt đỉnh mới

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay tăng vọt đồng loạt, đạt mức 143.000 – 144.000 đồng/kg, sau hai phiên giảm liên tiếp. Hạt tiêu trở thành mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh nhất trong 11 tháng đầu năm.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (5/12)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 143.000 - 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 144.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 144.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 143.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 143.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 143.000 và 143.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm tại hầu hết các tỉnh trọng điểm, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 143.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (5/12)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, không thay đổi với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng đạt dưới mức 10.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.660 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.150 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.090 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 10.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.200 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.500 gr/l. Giá tiêu trắng đạt 9.400 USD/tấn.

Xuất khẩu hạt tiêu trong 11 tháng đầu năm 2024 của Việt Nam đạt 235 nghìn tấn, thu về 1,22 tỷ USD, giảm 4,4% về lượng nhưng tăng mạnh tới 46,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả này giúp cho hạt tiêu trở thành mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh nhất trong 11 tháng đầu năm.

Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam nhận định năm nay, giá tiêu tăng mạnh nhờ các thị trường Mỹ, châu Âu và Trung Đông. Ngược lại, thị trường quan trọng là Trung Quốc lại giảm mua. Bà Liên cũng kỳ vọng trong năm 2025 Trung Quốc sẽ quay lại thị trường.

Sức ép mua hàng vào đầu vụ chưa cao, do đó các hộ nông dân không nên quá nôn nóng bán tiêu sớm, đặc biệt không nên vay vốn để trữ tiêu, nhằm tránh những rủi ro do biến động thị trường. Thay vào đó, cần cân đối ngân sách cho việc dự trữ tiêu, đến khoảng cuối năm sau có thể giá sẽ tốt hơn.

Net - Zero hay "Phát thải ròng bằng 0", là một mục tiêu môi trường nhằm giảm lượng phát thải khí nhà kính (như CO2, CH4, N2O) do con người gây ra xuống mức cân bằng với khả năng hấp thụ hoặc loại bỏ khí thải của Trái đất bằng 0. Nhiều nông dân Đắk Nông tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ để bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiến tới Net – Zero. Việc phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân mà còn xây dựng thương hiệu hồ tiêu Việt Nam trên trường quốc tế.