Giá tiêu ở Bình Phước vẫn 'cắm đầu' mạnh nhất, xuống thấp ngang với Gia Lai

Giá tiêu hôm nay 4/12 trong khoảng 140.000 - 141.000 đồng/kg. Giá tiêu giảm mạnh theo giá cà phê từ đầu tuần sau khi đã tăng tốt trước đó.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (4/12)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 140.000 - 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 140.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 140.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 140.000 và 141.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm tại hầu hết các tỉnh trọng điểm, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (4/12)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng đạt dưới mức 10.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.660 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.150 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.090 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 10.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.200 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.500 gr/l. Giá tiêu trắng đạt 9.400 USD/tấn.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương (VITIC) lượng tồn kho năm 2024 được dự báo ở mức thấp nhất trong 6 – 8 năm qua, khiến nguồn cung tiêu trên thị trường trở nên khan hiếm.

Hiện nay, cả nước có hơn 115.000 ha hồ tiêu và cây gia vị, tập trung phần lớn ở khu vực Duyên hải Nam Trung bộ - Tây nguyên với hơn 75.300 ha. Ngành hồ tiêu đang đối mặt với rất nhiều thách thức. Trong đó phải kể đến là sự biến đổi khí hậu, bị thu hẹp diện tích, chi phí đầu tư vào tưới tiêu và phòng ngừa dịch bệnh để duy trì năng suất... gây ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực cạnh tranh.

Hiện nay, theo chuyên gia nhận định, giá hồ tiêu hiện đã bước qua chu kỳ giảm và đang bắt đầu chu kỳ tăng giá do nguồn cung sụt giảm. Tuy nhiên, do sức ép mua hàng vào đầu vụ chưa cao, nên các hộ nông dân không nên quá nôn nóng bán tiêu sớm, đặc biệt là không nên vay vốn để trữ tiêu nhằm tránh những rủi ro do biến động thị trường.

Theo báo cáo mới nhất của Ptexim, nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường như Mỹ, EU, châu Á và Trung Đông đã đẩy giá tiêu nội địa Việt Nam tăng 6% vào tuần trước.

Ngoài ra, trong tháng 11, do lo ngại giá tiêu có thể tiếp tục giảm, nhiều đại lý và công ty xuất khẩu đã bán một phần lớn lượng lớn hàng tồn kho để tạo dòng tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh cà phê.