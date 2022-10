Tiềm năng lớn từ cây dổi ở huyện vùng cao Lai Châu

Làm việc với huyện Tân Uyên (Lai Châu), ông Hà Trọng Hải đề nghị các ngành phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ huyện Tân Uyên phát triển cây dổi…

Cây dổi có tiềm năng lớn phát triển kinh tế cho người dân

Cây dổi có giá trị kinh tế cao, gỗ có mùi thơm, thớ gỗ mịn, ít bị mối mọt và cong vênh. Gỗ dổi được sử dụng nhiều trong xây dựng và chế tác đồ mỹ nghệ.

Trong quá trình sinh trưởng, cây dổi cho thu hoạch hạt, là một mặt hàng giá trị, vừa để chiết xuất tinh dầu, vừa dùng làm gia vị.

Có thể coi cây dổi là cây đa mục đích, hứa hẹn mở thêm hướng thoát nghèo, làm giàu cho người dân. Ngoài ra, cây dổi có khả năng phòng hộ, chống xói mòn, tăng cường khả năng giữ nước, bảo vệ đất... Từ lợi ích đó, huyện Tân Uyên (Lai Châu) đã tích cực vận động người dân trồng và mở rộng diện tích cây dổi.

Cây dổi là cây đa mục đích, hứa hẹn mở thêm hướng thoát nghèo, làm giàu cho người dân. Ảnh Bảo Anh

Từ sự đồng thuận của người dân, đến nay huyện Tân Uyên (Lai Châu) đã triển khai trồng dổi ước đạt khoảng 520ha.

Thực tế cho thấy, cây dổi từ khi được đưa vào trồng trên diện tích đất đồi của huyện Tân Uyên đã và đang phát triển tốt, tỷ lệ cây sống tương đối cao.

Đưa Tân Uyên trở thành thủ phủ của cây dổi

Trong nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm của huyện Tân Uyên, sau khi đi kiểm tra thực tế, nhận rõ cây dổi được trồng thành rừng sản xuất, ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị phấn đấu đưa huyện Tân Uyên trở thành thủ phủ của cây dổi.

Đến nay, cây dổi đã và đang phát triển tốt, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở huyện Tân Uyên (Lai Châu). Ảnh Bảo Anh

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã được nghe đại diện huyện Tân Uyên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được duy trì và phát triển; các chỉ tiêu về nông nghiệp cơ bản đạt kế hoạch đề ra, tổng sản lượng lương thực 17.773,3 tấn/28.950 tấn, đạt 61,4% kế hoạch; được UBND tỉnh công nhận 3/5 sản phẩm OCOP 3 sao đợt 1.

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện Tân Uyên tiếp tục được duy trì và phát triển. Ảnh Bảo Anh

Giá cả thị trường ổn định, hàng hóa lưu thông tốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân; thu, chi ngân sách được thực hiện theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, huyện Tân Uyên đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Tân Uyên và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thảo luận về giải pháp thực hiện các chỉ tiêu năm 2022... Ảnh Bảo Anh

Hoàn thành kế hoạch giáo dụ, đảm bảo khung thời gian năm học 2021 – 2022. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm thực hiện.

Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và an sinh xã hội được quan tâm; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, phòng, chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo thực hiện; an ninh trật tự, an toàn xã hội được tăng cường, quốc phòng - an ninh được duy trì ổn định, giữ vững…

Ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đánh giá cao các kết quả mà huyện Tân Uyên đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022. Ảnh Bảo Anh

Các đại biểu đã nghi nhận những kết quả đạt được của huyện Tân Uyên trong 9 tháng đầu năm và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp huyện Tân Uyên đề ra phương hướng hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong năm 2022, định hướng cho năm 2023.