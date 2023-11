Thu về hơn 2.600 tỷ đồng quý III, doanh thu của Thủy sản Vĩnh Hoàn tiếp tục bị kéo lùi

Tính riêng quý III, doanh thu của Thủy sản Vĩnh Hoàn đạt 2.633 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Vĩnh Hoàn đạt 7.555 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ và doanh nghiệp mới thực hiện được 66% kế hoạch cả năm.

Thị trường chủ lực Mỹ tiếp tục kéo lùi doanh thu của Vĩnh Hoàn trong quý III/2023

Vẫn chưa công bố Báo cáo tài chính quý III/2023 theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhưng Công ty Vĩnh Hoàn lại mới vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ tháng 8 và tháng 9/2023.

Cụ thể, doanh thu tháng 8 đạt 892 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó mảng cá tra giảm 33% xuống 526 tỷ đồng và mảng sản phẩm phụ giảm 43% về 151 tỷ đồng.

Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu giảm sút ở các thị trường như Mỹ giảm 45%, châu Âu giảm 14%, Trung Quốc giảm 5%, thị trường nội địa giảm 24% và các thị trường khác giảm 30%.

Như vậy, doanh thu tất cả các thị trường đều ghi nhận lao dốc trong tháng 8.

Đối với tháng 9, doanh thu của Vĩnh Hoàn đạt 877 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mảng cá tra giảm nhẹ 3% cùng kỳ mang về 522 tỷ đồng. Doanh thu các sản phẩm phụ giảm 21% về 163 tỷ đồng.

Những mảng còn lại như bún, bánh phồng tôm, sản phẩm giá trị gia tăng hay sản phẩm chăm sóc sức khỏe đều tăng trưởng.

Xét theo khu vực xuất khẩu, Trung Quốc và châu Âu đã có sự cải thiện doanh thu trong tháng 9, tăng lần lượt 43% và 77% so với cùng kỳ (doanh thu tại Trung Quốc đạt 117 tỷ đồng, tại châu Âu đạt 190 tỷ đồng). Trong khi thị trường Mỹ và trong nước vẫn suy giảm ở mức 18% và 25% (doanh thu tại Mỹ ghi nhận 262 tỷ đồng và tại Việt Nam ghi nhận 196 tỷ đồng).

Như vậy tính riêng quý III, doanh thu của Vĩnh Hoàn ước tính đạt 2.634 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 7.555 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ và mới thực hiện được 66% kế hoạch cả năm.

Chế biến xuất khẩu cá tra. Ảnh TTXVN

Tín hiệu tốt cho mặt hàng cá tra...

Trên thị trường, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản tháng 10/2023 ước đạt trên 863 triệu USD, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến hết tháng 10, xuất khẩu thủy sản thu về gần 7,5 tỷ USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo VASEP, xuất khẩu cá tra trong tháng 10 đạt 189 triệu USD, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm 2022. Hết tháng 10, xuất khẩu cá tra đạt trên 1,5 tỷ USD, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu mặt hàng cá tra đang có tín hiệu khả quan hơn sau những thông tin tích cực về thị trường Mỹ. Sau chương trình thanh tra của FSIS, cá tra Việt Nam được đánh giá tốt về an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, kết quả sơ bộ cho đợt rà soát lần thứ 19 (POR19) đối với mặt hàng cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ trong giai đoạn từ 1/8/2021 đến 31/7/2022 có mức thuế thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước. Dù chưa phải là kết quả cuối cùng nhưng đây là tin vui cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường Mỹ.

Nhu cầu cá tra của thị trường Mỹ cũng đang hồi phục. Hiện nay Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đang tìm mua 5,96 triệu pound phi lê cá tra, cá da trơn đông lạnh để sử dụng trong các chương trình phân phối thực phẩm trong nước. Đây là thương vụ mua cá da trơn lớn thứ ba của Bộ vào năm 2023, sau thương vụ mua 6,2 triệu pound phi lê cá da trơn chưa tẩm bột với tổng trị giá 41,8 triệu USD (38 triệu EUR) vào tháng 3.

Nhu cầu cá tra ở Trung Quốc đã giảm đáng kể kể từ đầu năm 2023, nhưng doanh số bán phi lê cá tra tẩm bột đang có dấu hiệu tốt hơn ở thị trường này... Trong 8 tháng năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu 11.900 tấn cá tra từ Việt Nam, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh số bán cá tra phile tẩm bột vẫn tăng, khi mà sản phẩm này xuất hiện ngày càng nhiều trên thực đơn các nhà hàng ở miền Bắc Trung Quốc với giá 5,47 – 6,83 USD/suất. Sản phẩm này cũng nhận được phản hồi tích cực của người tiêu dùng Trung Quốc.

Theo nhận định của VASEP, trong số các thị trường chủ lực nhập khẩu cá tra của Việt Nam, thị trường Trung Quốc vẫn là kỳ vọng lớn nhất cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam hiện nay. Sau khi nước này tái mở cửa hoàn toàn, hoạt động giao thương đang dần trở lại bình thường. Kỳ vọng kinh tế Trung Quốc ổn định hơn trong những tháng cuối năm, thu nhập và tiêu dùng của người dân nước này phục hồi sẽ kích thích nhu cầu tiêu thụ thuỷ sản, VASEP cho biết.

Đặc biệt, Brazil là thị trường tiêu thụ cá tra đơn lẻ lớn thứ 3 của Việt Nam với kim ngạch đạt 71 triệu USD, chiếm 5% tỷ trọng xuất khẩu cá tra của cả nước sang các thị trường. Việt Nam cũng là nguồn cung cá thịt trắng lớn nhất của Brazil.

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, quý III/2023, Brazil tiêu thụ lượng cá tra Việt Nam với kim ngạch hơn 33 triệu USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Cá tra Việt Nam được người tiêu dùng Brazil yêu thích không chỉ vì hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng mà còn vì giá cả hợp lí.

Mối quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam - Brazil ngày càng phát triển tích cực, là cơ hội cho mặt hàng cá tra bán sang thị trường này.