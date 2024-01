Thị trường hạt tiêu ngày 2/1: Giao dịch trầm lắng sau kỳ nghỉ lễ

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay ổn định tại các vùng trọng điểm, chốt ở 80.000 – 81.500 đồng/kg. Giá thấp nhất tại Gia Lai, cao nhất tại Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước. Giá tiêu đã tăng tới 22.000 đồng/kg trong cả năm 2023 vừa qua.

Kỳ nghỉ lễ vừa xong, thị trường hạt tiêu khá trầm lắng, nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu giảm khiến thương lái trong nước hạ giá thu mua để cân đối trước vụ thu hoạch sắp diễn ra trong tháng 1/2024 này.



Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), cả nước hiện có hơn 140 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu hạt tiêu. Trong đó, đơn vị thành viên Hiệp hội chiếm 66,7% tổng khối lượng xuất khẩu sau 11 tháng với 162.686 tấn, giảm 7,2% so với cùng kỳ.

Lượng tồn kho hạt tiêu năm 2023 chuyển sang năm 2024 sẽ thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Theo đánh giá chung của các doanh nghiệp, vụ tiêu năm 2024 sẽ giảm khoảng 10 - 15%, với sản lượng thu hoạch dự kiến ước đạt 160.000 - 165.000 ngàn tấn. Điều này sẽ khiến xuất khẩu hạt tiêu năm 2024 thuận lợi cả về lượng và giá.

Theo nguồn Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu thế giới hôm nay không đổi.

Cụ thể: Giá tiêu đen Lampung Indonesia chốt ở 3.887 USD/tấn; Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 chốt ở 3.270 USD/tấn; Giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA chốt ở 4.900 USD/tấn. Giá tiêu trắng Muntok chốt ở 6.100 USD/tấn. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA chốt ở 7.300 USD/tấn.

Bảng giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng hàng ngày

Tình trạng mưa lớn đã ảnh hưởng đến nhiều vùng phía Nam Brazil trong tháng 11, trong khi các khu vực phía Bắc khô hạn bất thường do El Nino. Vụ thu hoạch ở bang Para - một trong những khu vực trồng tiêu trọng điểm của Brazil vừa kết thúc. Khu vực này hiện đang phải chịu hạn hán với mức độ nghiêm trọng hơn dự báo.



Cuối năm 2023, giá hạt tiêu xuất khẩu tại các nước sản xuất trên thế giới biến động không đồng nhất, giảm tại Indonesia, ổn định tại Malaysia, nhưng tăng mạnh tại Brazil và Việt Nam.

Tại cảng Lampung ASTA của Indonesia, ngày 27/12/2023, giá hạt tiêu đen xuất khẩu giảm 93 USD/tấn so với cuối tháng 11/2023, xuống còn 3.893 USD/tấn. Tại cảng Muntok của Indonesia, giá hạt tiêu trắng xuất khẩu giảm 80 USD/tấn so với cuối tháng 11/2023, xuống còn 6.110 USD/tấn.

Tại Malaysia, ngày 27/12/2023, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu ổn định so với cuối tháng 11/2023, lần lượt ở mức 4.900 USD/tấn và 7.300 USD/tấn.

Tại Brazil, ngày 27/12/2023, giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng 270 USD/tấn so với cuối tháng 11/2023, lên mức 3.270 USD/tấn.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27/12/2023, giá hạt tiêu đen loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu cùng tăng 300 USD/tấn so với cuối tháng 11/2023, lên mức 3.900 USD/tấn và 4.000 USD/tấn. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu tăng 500 USD/tấn so với cuối tháng 11/2023, lên mức 5.700 USD/tấn.

Dự báo năm 2024, giá hạt tiêu thế giới nhìn chung sẽ cao hơn so với năm 2023. Mặc dù nền kinh tế thế giới còn nhiều rủi ro, nhưng sản lượng hạt tiêu của Việt Nam, Brazil, Ấn Độ và Indonesia dự kiến sẽ giảm. Hiệp hội Hạt tiêu Việt Nam dự báo sản lượng hạt tiêu toàn cầu niên vụ 2023/2024 sẽ giảm do sản lượng từ các nước sản xuất hạt tiêu ước tính giảm. Theo đó, ước tính sản lượng hạt tiêu năm 2024 của Việt Nam sẽ giảm khoảng 10-15% xuống còn 160.000-165.000 tấn; Ấn Độ giảm 20%, Indonesia giảm 20-30% và Brazil giảm 15%.

Năm 2023, ngành hạt tiêu Việt Nam đối mặt với khó khăn do nhu cầu tiêu thụ thấp. Tình hình kinh tế suy thoái, lạm phát duy trì ở mức cao, căng thẳng địa chính trị kéo dài, thị trường tài chính toàn cầu có sự biến động mạnh đã có những tác động đến nhu cầu tiêu dùng hàng hóa nói chung và hạt tiêu nói riêng. Kết thúc năm 2023, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tăng về lượng, nhưng giảm về trị giá (do giá xuất khẩu giảm) so với năm 2022.

Theo ước tính, năm 2023, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu đạt 267 nghìn tấn, trị giá 912 triệu USD, tăng 16,6% về lượng, nhưng giảm 6,0% về trị giá so với năm 2022. Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt khoảng 3.420 USD/tấn trong năm 2023, giảm 19,4% so với năm 2022.

Dự báo xuất khẩu hạt tiêu năm 2024 sẽ thuận lợi về lượng và giá do sản lượng giảm. Lượng tồn kho hạt tiêu năm 2023 chuyển sang năm 2024 sẽ thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trong khi theo đánh giá chung của các doanh nghiệp, vụ tiêu năm 2024 sẽ giảm khoảng 10-15%, với sản lượng thu hoạch dự kiến ước đạt 160.000-165.000 ngàn tấn. Kể từ cuối tháng 12/2023, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã 2 lần điều chỉnh tăng giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam với tổng mức tăng là 200 USD/tấn.

Cuối năm 2023, giá hạt tiêu đen tại thị trường trong nước tăng mạnh do giới đầu cơ đẩy mạnh việc mua vào trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Dù vậy, đà tăng của giá hạt tiêu được dự báo sẽ chậm lại do doanh nghiệp mua hàng cầm chừng để chế biến.