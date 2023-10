Thị trường hạt tiêu toàn cầu chưa thể khởi sắc vào các tháng cuối năm. Dù có những thông tin tích cực về vụ thu hoạch tiêu của các nước sản xuất, nhưng hầu hết các nước đều ghi nhận mức xuất khẩu giảm do nhu cầu thị trường thế giới thấp, các nhà nhập khẩu gần như đã mua đủ lượng hàng tại thời điểm hiện tại.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước nối dài đà đi ngang ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 67.500 – 70.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai ở mức 67.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đồng Nai (68.500 đồng/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk (69.000 đồng/kg); Bình Phước (70.000 đồng/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 70.500 đồng/kg.

Từ đầu tháng 10/2023, các đại lý rục rịch bán tiêu trong kho đẩy thị trường mất 1.500 đồng/kg trong vòng 15 ngày qua.

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung (Indonesia) chốt tại 4.145 USD/tấn, giảm 0,05%; giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 3.150 USD/tấn; giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA giữ mức 4.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok 6.241 USD/tấn, giảm 0,05%; giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.500 USD/tấn với loại 500 g/l, loại 550 g/l mức 3.600 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 5.100 USD/tấn.

Trong 9 ngày đầu tháng 10/2023, giá hạt tiêu đen và trắng xuất khẩu tại Indonesia giảm; giá tại Brazil và Việt Nam ổn định.

Tại cảng Lampung ASTA của Indonesia, ngày 9/10/2023, giá hạt tiêu đen xuất khẩu giảm 101 USD/ tấn so với cuối tháng 9/2023, xuống còn 4.168 USD/ tấn. Tại cảng Muntok, giá hạt tiêu trắng xuất khẩu giảm 41 USD/tấn so với cuối tháng 9/2023, xuống còn 6.276 USD/tấn.

Tại Brazil, ngày 9/10/2023, giá hạt tiêu đen xuất khẩu ở mức 3.150 USD/tấn, ổn định so với cuối tháng 9/2023.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, ngày 9/10/2023, giá hạt tiêu đen loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu ở mức 3.500 USD/tấn và 3.600 USD/tấn, ổn định so với cuối tháng 9/2023. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu cũng ổn định so với cuối tháng 9/2023, ở mức 5.100 USD/tấn.

Trên sàn Kochi - Ấn Độ, giá các loại hạt tiêu GARBLED, UNGARBLED, 500 gram/lít lần lượt là: 63.200 Rupee/100kg, 61.200 Rupee/100kg, 60.200 Rupee/100kg.

Trong 2 tháng cuối năm nay, nhiều khả năng nhập khẩu hạt tiêu của các thị trường tiếp tục giảm do nhu cầu thấp, suy thoái kinh tế và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, thị trường vẫn xuất hiện thông tin khá tích cực. Tại Ấn Độ, giá hạt tiêu nội địa của nước này có thể sẽ tăng khi thị trường bước vào mùa lễ hội – mùa cao điểm tiêu thụ hạt tiêu.

Trước đó, giá hạt tiêu tại thị trường nội địa giảm do nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc đều chậm lại, trong bối cảnh đồng USD và lạm phát cao. Tuy nhiên, do lượng hạt tiêu trong dân không còn nhiều nên mức giảm giá không lớn. Ngày 9/10/2023, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa giảm 1.000 đồng/kg (tại tất cả các khu vực khảo sát) so với cuối tháng 9/2023, xuống còn 68.000 – 71.000 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 9/2023, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu đạt 18,11 nghìn tấn, trị giá 67,51 triệu USD, giảm 10,1% về lượng và giảm 10,4% về trị giá so với tháng 8/2023, nhưng so với tháng 9/2022 tăng 31,2% về lượng và tăng 19,0% về trị giá. Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu đạt trên 206 nghìn tấn, trị giá 682,47 triệu USD, tăng 18,1% về lượng, nhưng giảm 11,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến giá: Tháng 9/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.728 USD/tấn, giảm 0,4% so với tháng 8/2023 và giảm 9,3% so với tháng 9/2022. Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.312 USD/tấn, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ cấu thị trường: Tháng 9/2023, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang nhiều thị trường tăng từ 2 đến 3 con số so với cùng kỳ năm ngoái, gồm: Ấn Độ, Đức, Hà Lan, Philippines, Hàn Quốc… Ngược lại, xuất khẩu hạt tiêu sang Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất giảm mạnh. Trong khi đó, xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Hoa Kỳ tăng về lượng, nhưng vẫn giảm về trị giá.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường chủ lực giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, ngoại trừ Philippines. Với thị trường Hoa Kỳ, xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường này tăng về lượng, nhưng giảm về trị giá.