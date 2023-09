Tồn kho hạt tiêu thực tế trong dân không còn nhiều, giá tiêu vẫn khó khởi sắc, vì sao?

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 8/2023, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu đạt xấp xỉ 20,14 nghìn tấn, trị giá 75,34 triệu USD, tăng 32% về lượng và tăng 32,4% về trị giá so với tháng 7/2023, so với tháng 8/2022 tăng 9,0% về lượng và tăng 0,2% về trị giá. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu đạt trên 188 nghìn tấn, trị giá 615,5 triệu USD, tăng 17% về lượng, nhưng giảm 13,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo xuất khẩu hạt tiêu sẽ duy trì ở mức thấp do nguồn cung nội địa không còn dồi dào, nhu cầu tiêu thụ tại thị trường Hoa Kỳ và EU chưa thực sự khởi sắc.

Hiện lượng hạt tiêu xuất khẩu có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam đã hết. Trong các tháng cuối năm nay, doanh nghiệp sẽ xuất khẩu từ lượng hàng nhập khẩu và tồn kho từ trước. Ước tính tổng lượng hàng tồn và nhập khẩu đạt khoảng 80.000 tấn, trong khi tiêu thụ nội địa khoảng 10.000 tấn và lượng hàng tồn chuyển qua năm sau khoảng 30.000 tấn, thì sẽ còn lại khoảng 50.000 tấn để xuất khẩu cho các tháng cuối năm nay.