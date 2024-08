Thách thức nào đang đợi xuất khẩu thủy sản những tháng cuối năm?

Ngành thủy sản vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm nguy cơ thiếu nguyên liệu chế biến do dịch bệnh, giá cước vận tải tăng cao do xung đột tại Biển Đỏ, và các xáo trộn thương mại quốc tế.

Thủy sản Việt Nam đã có mặt trên kệ siêu thị của hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 916 triệu USD, tăng 9% so với tháng trước. Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 5,33 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, tương đương tăng 396 triệu USD. Riêng 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản đem về hơn 4,4 tỷ USD, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2023.

Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường chủ lực trong 7 tháng đầu năm 2024 đều có sự tăng trưởng đáng kể. Tại Hoa Kỳ, kim ngạch đạt 964 triệu USD, tăng 12,8%; Nhật Bản đạt 840 triệu USD, tăng nhẹ 0,1%; Trung Quốc đạt 837 triệu USD, tăng 11,6%; và Liên minh châu Âu (EU) đạt 596 triệu USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong khi xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ và EU chủ yếu là các sản phẩm đông lạnh, thì thị trường Trung Quốc lại nổi bật với nhu cầu về các mặt hàng tươi sống. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các sản phẩm như tôm hùm, cua, ngao, và ốc của Việt Nam, vốn rất được ưa chuộng tại các nhà hàng và khách sạn ở Trung Quốc.

Dự báo trong nửa cuối năm 2024, xuất khẩu thủy sản sẽ tiếp tục tăng trưởng, với kim ngạch xuất khẩu trong những tháng cuối năm có thể cao hơn khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2023, đạt trên 5,5 tỷ USD. Cả năm 2024, xuất khẩu thủy sản Việt Nam được kỳ vọng sẽ đạt gần 10 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước.

Tuy nhiên, ngành thủy sản vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm nguy cơ thiếu nguyên liệu chế biến do dịch bệnh, giá cước vận tải tăng cao do xung đột tại Biển Đỏ, và các xáo trộn thương mại quốc tế. Đặc biệt, EU vừa ban hành những quy định mới về nhập khẩu thủy sản, tập trung vào an toàn thực phẩm và sức khỏe động vật, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khẳng định, để tiếp tục xuất khẩu sang EU, các doanh nghiệp phải đăng ký trong hệ thống IMSOC của EU và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm, vệ sinh, và truy xuất nguồn gốc. Việc đáp ứng các quy định mới này sẽ là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.