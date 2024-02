Huyện Mộc Châu (Sơn La) chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình và tiết kiệm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 ngay từ đầu năm.

Clip: Mùa Xuân ấm áp nơi vùng cao

Tết ấm áp đến với người nghèo

Những ngày cuối năm Quý Mão, các công việc đang gấp rút được triển khai để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện dành nhiều thời gian đến tận các bản, tiểu khu, các cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết để thăm hỏi, động viên, nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân.



Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Với phương châm "Không có người nghèo, người khó khăn nào không nhận được quà Tết", huyện Mộc Châu đã tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn (người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt…) để quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ phù hợp.

Huyện Mộc Châu chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình và tiết kiệm. Ảnh: Thùy Mai

Huyện đã vận động, tiếp nhận và chuyển nguồn kinh phí thăm, tặng quà cho các đối tượng thụ hưởng với trên 13.200 suất quà trị giá trên 6,5 tỷ đồng, trong đó từ nguồn xã hội hóa hơn 4.8 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết.

Bên cạnh đó, huyện Mộc Châu cũng phối hợp thực hiện Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" tại 3 xã biên giới: Lóng Sập, Chiềng Sơn, Chiềng Khừa. Tại Chương trình đã trao tặng gần 800 suất quà Tết cho hộ chính sách và hộ nghèo, cận nghèo. Chương trình cũng có nhiều nội dung ý nghĩa, góp phần giúp đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã biên giới đón tết cổ truyền đầm ấm, đầy đủ hơn, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó tình quân dân nơi biên giới.

"Công tác an sinh xã hội là việc làm thường xuyên của huyện Mộc Châu và chúng tôi đã tập trung cao cho công tác này, đặc biệt là trong dịp Tết chúng tôi mong muốn nhà nhà cùng có tết, người người cùng có Tết, chính vì vậy mà xác định chăm lo Tết cho người nghèo là nhiệm vụ đặc biệt, cho đến thời điểm này thì 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã đều được nhận quà", bà Hoa nói.

Huyện Mộc Châu đẩy mạnh chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách vui Xuân đón Tết. Ảnh: Thùy Mai

Thượng tá Nguyễn Xuân Hiến, Phó trưởng Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Để đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới dịp Tết Nguyên đán huyện Mộc Châu cũng giao nhiệm vụ cho các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc việc trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ; Tất cả các lực lượng từ biên giới đến nội địa đã có sự chu đáo các tình huống, bố trí lực lượng triển khai nhiệm vụ đảm bảo để người dân được đón Tết bình an, hạnh phúc.

"Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh, Công an huyện Mộc Châu cũng đã xây dựng kế hoạch bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chúng tôi phân công cán bộ chiến sỹ đảm bảo quân số, lực lượng thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh đó chúng tôi cũng phối hợp với lực lượng biên phòng, quân sự triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là đêm 30 tết Mộc Châu có bắn pháo hoa chúng tôi huy động lực lượng đảm bảo để nhân dân đón tết an toàn vui tươi", Thượng tá: Nguyễn Xuân Hiến nhẫn mạnh.

Huyện Mộc Châu tăng cường các giải pháp đảm bảo ANTT dịp tết. Ảnh: Thùy Mai

Chăm lo Tết cho người dân vùng cao

Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Văn Dinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Công tác đảm bảo sức khỏe nhân dân dịp trước trong và sau tết cũng được đặc biệt quan tâm, huyện đã chỉ đạo các cơ quan y tế trên địa bàn chủ động xây dựng phương án, bố trí nhân lực thường trực cấp cứu tại Bệnh viện, đảm bảo bệnh nhân vào viện làm các thủ tục nhanh chóng; đồng thời chuẩn bị đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, y dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn đáp ứng tốt nhất yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân, nhất là trong những ngày nghỉ tết.



"Bệnh viện đã phân công các kịp trực từ trực lãnh đạo, trực cấp cứu, trực thường trú, đặc biệt là công tác hậu cần, trực hành chính, đảm bảo thanh toán cho bệnh nhân ra vào viện trong 24 giờ. Bệnh viện cũng đã chuẩn bị cơ số thuốc và vật tư y tế đảm bảo phục vụ người bệnh trong dịp tết nguyên đán", Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu nói.

Công tác đảm bảo sức khỏe nhân dân dịp trước trong và sau tết cũng được đặc biệt quan tâm. Ảnh: Thùy Mai

Huyện Mộc Châu cũng đặc biệt quan tâm tu sửa, dọn vệ sinh các công trình nghĩa trang liệt sỹ, di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện, các xã, thị trấn, qua đó tạo điều kiện để nhân dân và du khách tri ân các anh hùng liệt sỹ và tổ chức các hoạt động tìm hiểu văn hóa lịch sử trong dịp đầu năm mới. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường, trang hoàng đường phố cũng được đặc biệt quan tâm, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và thông thoáng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tạo môi trường lý tưởng để nhân dân vui xuân đón tết; đồng thời để lại ấn tượng tốt đối với du khách khi đến tham quan Mộc Châu, điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới.

Hoạt động du lịch cũng được quan tâm chỉ đạo. Các khu điểm du lịch của huyện sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi có thưởng, trải nghiệm trò chơi dân gian các dân tộc…; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cũng chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách, tạo sự thoải mái và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi đến Mộc Châu du xuân.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Khu du lịch Happland Mộc Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ:Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng những màn biểu diễn trang phục của 12 dân tộc ở Mộc Châu để du khách có thể tìm hiểu, đặc biệt là các trò chơi dân gian chúng tôi cũng phục dựng lại để phục vụ tốt nhất cho du khách trải nghiệm dịp Tết.

Các khu điểm du lịch của huyện Mộc Châu sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi có thưởng, trải nhiệm trò chơi dân gian các dân tộc. Ảnh: Thùy Mai

Để tạo không khi vui tươi phấn khởi trong những ngày đầu xuân, huyện Mộc Châu cũng tổ chức Chương trình văn nghệ vui xuân dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông. Chương trình đã có nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao với gần 100 diễn viên, nghệ nhân, vận động viên tham gia và thu hút đông đảo người dân đến xem, cổ vũ.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới huyện Mộc Châu sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật "Sắc Xuân Mộc Châu 2024" và màn bắn pháo hoa đón giao thừa tại Sân quảng trường trung tâm hành chính huyện. Chương trình có sự tham gia của hàng trăm ca sĩ, diễn viên thể hiện nhiều tiết mục đặc sắc mang hơi thở của mùa xuân; Bên cạnh đó là các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác hồ, ngợi ca vẻ đẹp quê hương, đất nước khi vào xuân… tất cả hứa hẹn sẽ là hoạt động hấp dẫn chào đón năm mới.

Huyện Mộc Châu đẩy manh giao lưu văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân. Ảnh: Thùy Mai

Bà Phạm Thị Lợi, Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La cho biết: Trung tâm đã tham mưu tổ chức rất nhiều hoạt động, trọng tâm là đêm nghệ thuật bắn pháo hoa chào đón giao thừa, trong đó chú trọng vào việc bảo tồn giữ gìn những nét văn hóa bản sắc của Mộc Châu.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của huyện Mộc Châu cùng quan tâm, chăm lo Tết cho người dân. Không khí mùa xuân đã rộn ràng khắp các tuyến đường, ngõ xóm, bản làng; người dân đang tưng bừng, phấn khởi đón chào năm mới với khí thế mới và niềm tin về một năm gặt hái nhiều thắng lợi.