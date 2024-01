Tại xã Phiêng Pằn và xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, Hội phụ nữ cơ sở phòng PC06, PC07, PC08, PK02 Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Mai Sơn và Học viện chính trị CAND đã tổ chức chương trình "Tết sẻ chia" kết hợp với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Tại buổi tuyên truyền, hơn 300 người dân đã được cán bộ của phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện Mai Sơn tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc mua, bán sử dụng pháo trong dịp Tết nguyên đán; việc chấp hành luật lệ an toàn giao thông, trọng tâm là việc sử dụng rượu bia trong dịp Tết.

Qua buổi tuyên truyền đã giúp người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, từ đó tuyên truyền rộng rãi đến người thân, người quen của mình trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua bán, sử dụng pháo và luật an toàn giao thông.



Giúp đồng bào biên giới hiểu biết pháp luật. Ảnh: Trung Hiếu

Nhân dịp này đoàn công tác đã trao 40 xuất quà trị giá hơn 20 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hộ gia đình chính sách và tổ chức chương trình hội chợ không đồng nhằm hỗ trợ quần áo, nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân trên địa bàn.

Tết sẻ chia cho bà con nơi biên giới. Ảnh: Trung Hiếu