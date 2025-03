Sơn La: Xử lý 951 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội

Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban tháng 2/2025; tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về sắp xếp, tinh gọn, tổ chức bộ máy.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Các đơn vị Công an toàn tỉnh đã tổ chức công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, trong đợt cao điểm đã phát hiện, đấu tranh, điều tra, xử lý 721 vụ, việc với 951 đối tượng phạm tội, vi phạm về trật tự xã hội (giảm 217 vụ, 248 đối tượng so với 02 tháng cùng kỳ Tết năm 2024; tăng 542 vụ, 667 đối tượng so với 02 tháng trước cao điểm).

Công an tỉnh Sơn La xử lý các đối tượng vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Cao Thiên

Trong đó đã điều tra khám phá 41/47 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý 105 đối tượng; khởi tố 54 vụ, 132 bị can. Phát hiện, xử lý 21 vụ, 82 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội. Trong đợt cao điểm đã phát hiện, đấu tranh xử lý 202 vụ, 287 đối tượng phạm tội về ma túy; 59 vụ, 82 đối tượng vi phạm về ma túy.

Các Tổ Công tác 261 cấp tỉnh, cấp huyện đã tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, cụ thể đã tổ chức 793 lượt tuần tra, kiểm tra 82.620 trường hợp xe mô tô, 78.482 xe ô tô; xử lý đối với 499 trường hợp trong đó có 649 lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 371 xe mô tô, 11 xe ô tô, 101 giấy phép lái xe mô tô; 15 giấy phép lái xe ô tô.

Tăng cường quản lý 1.142 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kiểm tra 464 lượt, phát hiện xử lý 12 cơ sở; tổ chức 90 cuộc tuyên truyền pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo với hơn 6.235 người tham gia và hơn 4.396 người ký cam kết; vận động giao nộp 395 khẩu súng các loại; đấu tranh, bắt giữ 14 vụ, 21 đối tượng phạm tội, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Hiện trường vụ cháy nhà tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Trong 02 tháng cao điểm, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 03 vụ cháy, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 8,45 tỷ đồng. Phát hiện, xử lý 3.339 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phạt tiền nộp ngân sách Nhà nước trên 9,2 tỷ đồng, tước 327 giấy phép lái xe, tạm giữ 1.482 phương tiện....

Tổ chức trên 12 nghìn ca, trên 16 nghìn lượt cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm; triển khai bảo vệ an toàn các cuộc họp, hội nghị tại Tỉnh ủy, UBND tỉnh; xuất, nhập hàng Z tại mục tiêu Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước; duy trì huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, thanh tra, kiểm tra, quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa, xử lý nghiêm sai phạm. Bảo đảm công tác hậu cần phục vụ công tác, chiến đấu.

Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Công an tỉnh Sơn La. Ảnh: Cao Thiên

Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụTỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết: Thời gian tới lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm; phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc từ cơ sở. Tập trung tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, ngành chức năng tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển kinh tế, xã hội.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kéo giảm tội phạm, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự theo phương châm phục vụ nhân dân; Phát huy vai trò gương mẫu đi đầu, triển khai có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Sơn La trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.