Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, trong 9 tháng đầu năm, ngành Du lịch tỉnh Sơn La đã đón trên 3,8 triệu lượt du khách, doanh thu ước đạt hơn 4.500 tỷ đồng.

Du lịch Sơn La ngày càng khởi sắc

Lĩnh vực du lịch Sơn La ngày càng khởi sắc, khi các địa phương trong tỉnh tập trung làm mới sản phẩm du lịch. Nổi bật là Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được tổ chức World Travel Awards bình chọn là "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu châu Á"; vùng lòng hồ thủy điện Sơn La được đưa vào quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.



Cùng với đó, Sơn La còn có nhiều điểm du lịch hấp dẫn như: Ngọc Chiến, Mường La; Chiềng Khoa, Vân Hồ;... được nhiều du khách biết đến và lựa chọn. Đây là những lợi thế để tỉnh Sơn La tiếp tục tập trung các nguồn đầu tư xây dựng phát triển du lịch.

Sơn La bảo tồn văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch Ảnh: Cao Thiên

Hấp dẫn du khách bởi những nét đẹp hoang sơ vốn có tại các điểm du lịch, điều mà nhiều nhà đầu tư và các du khách khắp nơi trên cả nước chọn Sơn La là điểm đầu tư, nghỉ dưỡng đó là vấn đề an ninh trật tự. Thượng tá Lý Văn Thành, Trưởng Công an huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La cho biết, để thúc đẩy Bắc Yên trở thành điểm đến lý tưởng, phát triển đồng bộ các mô hình phát triển du lịch thì điều quan trọng nhất vẫn phải là yếu tố an ninh trật tự "Khi địa bàn đảm bảo về an ninh trật tự, các nhà đầu tư, du khách mới yên tâm chọn lựa là nơi đầu tư, nghỉ dưỡng, đồng bào mới phấn khởi, an tâm lao động, sản xuất. Để làm được điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sỹ Công an huyện, Công an xã phải nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác nắm tình hình, giữ vững bình yên trên địa bàn".

Anh Bùi Trọng Long (chủ Homestay Cloud Forest và Sunset Clouds) cho biết, để quyết định đầu tư tại Tà Xùa, lực lượng Công an xã đã thường xuyên đến trao đổi những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, các quy định về hoạt động du lịch như quản lý lưu trú, các hoạt động vui chơi, giải trí; trải nghiệm du lịch... nhờ đó mà các dịch vụ của Homestay cũng như các hoạt động tại nơi anh đầu tư luôn tuân thủ đúng quy định, đảm bảo an toàn, văn minh. Các vấn đề về an ninh trật tự đều được lực lượng Công an xử lý kịp thời.

Với nhiều điểm du lịch hấp dẫn, Sơn La hiện nay là điểm đến của nhiều du khách.Ảnh: Cao Thiên

Sơn La tăng doanh thu từ du lịch

Với vẻ đẹp được tạo hóa ban tặng, cùng với định hướng đúng, trúng trong phát triển du lịch, từ năm 2021 đến nay, khách du lịch đến với Sơn La đạt hơn 12 triệu lượt, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 12.600 tỷ đồng; mức tăng trưởng đạt 13%/năm. Riêng trong 9 tháng năm 2024, các chỉ tiêu về đón khách du lịch và doanh thu du lịch tại Sơn La cũng gần đạt chỉ tiêu, với hơn 3,8 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt trên 4.500 tỷ đồng.

Theo ông Trần Xuân Việt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La: "Từ nay đến cuối năm, ngành du lịch Sơn La tiếp tục phát triển sản phẩm; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước; nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số về du lịch và tuyên truyền, quảng bá để làm sao thu hút khách du lịch đến với Sơn La từ nay đến cuối năm sẽ đạt các chỉ tiêu đặt ra, nhất là số lượng khách du lịch đạt 4,9 triệu lượt, doanh thu đạt hơn 5.000 tỷ đồng".

Hội Xuân dâng Bác được tổ chức tại thành phố Sơn La duy trì, bảo tồn, giữ gìn và phát huy tốt nhất những nét văn hóa đặc sắc của các đồng bào dân tộc Tây Bắc. Ảnh: Văn Ngọc

Lễ hội mừng cơm mới xã Ngọc Chiến tạo điểm nhấn để thu hút du khách mọi miền tổ quốc tới khám phá nét đẹp văn hóa đồng bào các dân tộc xã Ngọc Chiến. Ảnh: Văn Ngọc

Đồi chè trên cao nguyên Mộc Châu. Ảnh: Đức Anh

Cầu kính Bạch Long là công trình trong quần thể "Khu du lịch Mộc Châu Island" và được đầu tư 773 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất là 23,9 ha. Ảnh: A Mua