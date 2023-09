Thành phố Sơn La (Sơn La) đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, qua đó góp phần nâng cao năng suất, thu nhập cho người dân.

Clip: Thành phố Sơn La Ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Đưa công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Khai thác tiềm năng, thế mạnh, hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, phát triển bền vững, tạo thu nhập ổn định cho nông dân, cùng với nhiều biện pháp, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền; những năm gần đây, một số hợp tác xã nông nghiệp và hộ dân trên địa bàn thành phố Sơn La đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản, mang lại những thành công bước đầu.

Là một trong những HTX đi đầu trong quy mô sản xuất và xuất khẩu sản phẩm cà phê chất lượng cao. Hợp tác xã Cà phê Bích Thao xã Hua La, thành phố Sơn La (Sơn La) đã chú trọng xây dựng và phát triển cà phê theo chuỗi khép kín từ trồng trọt, chăm sóc, đến chế biến sản phẩm; hệ thống chế biến cà phê khép kín từ sơ chế bằng máy tách vỏ cà phê liên hòa công nghệ cao đến tách vỏ cà phê, phơi sấy, rang xay và xử lý nước thải.

Ông Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc HTX cà phê Bích Thao, bản Hoàng Văn Thụ xã Hua La, thành phố Sơn La (Sơn La) cho biết: Quy trình sản xuất áp dụng theo tiêu chuẩn VietGap, UTZ nâng cao giá trị cho sản phẩm cà phê. Năm 2021, sản phẩm cà phê bột nguyên chất Bích Thao đã vượt qua nhiều ứng viên đạt sản phẩm OCOP quốc gia và được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao. HTX đã lấy phương châm không chạy theo số lượng mà đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng cà phê và khắc phục ô nhiễm môi trường.

Hợp tác xã Cà phê Bích Thao xã Hua La, thành phố Sơn La (Sơn La) sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Để cùng nhân rộng mô hình và liên kết trong sản xuất nông nghiệp, HTX nông nghiệp An Phú, phường Chiềng An, thành phố Sơn La (Sơn La) cho biết: trong quá trình chuyển đổi sản xuất, những thành viên có kinh nghiệm đã hướng dẫn, chia sẻ kỹ thuật với các hộ trồng mới.

Ông Quàng Văn Chung, Giám đốc HTX An Phú, phường Chiềng An, thành phố Sơn La (Sơn La) chia sẻ: Do vậy, các hộ đã lựa chọn những giống cây ăn quả chín muộn, thực hiện trồng mới hoặc ghép cải tạo với các giống cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương để đem lại năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. HTX Nông nghiệp An Phú được cấp giấy chứng nhận hơn 40 ha cây ăn quả sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP chủ yếu cây Thành long ruột đỏ, Na Đài Loan, mận hậu….. Hiện thu nhập bình quân mỗi thành viên trong HTX đạt trung bình khoảng 200 triệu đồng/năm.

HTX nông nghiệp An Phú, phường Chiềng An, thành phố Sơn La (Sơn La) ứng dụng công nghệ trong sản xuất vào sản xuất. Ảnh: Văn Ngọc

Nâng cao thu nhập cho nông dân từ ứng dụng công nghệ trong sản xuất

Phát huy tiềm năng, lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, trong những năm qua thành phố Sơn La đã tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một diện tích canh tác. Trong quá trình triển khai Thành phố Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, tuyên truyền đến người dân trên địa bàn ứng dụng công nghiệp cao trong trồng trọt, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Từ năm 2020 đến 2022, thành phố Sơn La đã đẩy mạnh hướng dẫn nông dân áp dụng tiêu chuẩn VietGap và tương đương; đã hỗ trợ cấp giấy chứng nhận VietGAP cho 05 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình với tổng diện tích 62,8 ha cây trồng; hỗ trợ 05 hợp tác xã xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tính đến thời điểm hiện tại thành phố có 07 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình được cấp chứng nhận VietGAP với tổng diện tích 95,2 ha cây ăn quả các loại; 1.330 ha với 1.505 hộ gia đình áp dụng và được cấp chứng nhận sản xuất đạt tiêu chuẩn 4C, RA.

Thành phố Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc

Về ứng dụng công nghệ cao; đã vận động, hướng dẫn 01 hợp tác xã thực hiện mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt gắn với công nghệ thông tin (nhật ký điện tử) trong quản lý điều hành sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với quy mô 02 ha; vận động nông dân sử dụng giống mới năng suất, chất lượng cao để trồng tái canh 50 ha cây cà phê. Cùng với đó, công tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản được chú trọng; riêng năm 2022 đã kết nối tiêu thụ nông sản, tổng sản lượng các loại quả gần 70.000 tấn, doanh thu gần 1.000 tỷ đồng; xuất khẩu hơn 9.000 tấn cà phê nhân, giá trị xuất khẩu đạt 40 triệu USD…

Bà Vũ Thị Minh Châu, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Sơn La (Sơn La) cho biết: Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức nhiều lớp tập huấn về sản xuất hữu cơ, sản xuất ứng dụng công nghệ cao cho các hộ dân trên địa bàn.

Nhờ đẩy mạnh các tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, nông dân trên địa bàn thành phố Sơn La có thu nhập ổn định. Ảnh: Văn Ngọc

Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp ngày càng được các HTX và người dân đẩy mạnh với các mô hình như: Ứng dụng vật liệu giữ ẩm trong thực hiện 03 mô hình điểm; có 9,2 ha cây trồng ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm; có 3,38 ha ứng dụng nhà lưới, nhà màng, nhà kính trong sản xuất cây trồng; 12/23 hợp tác xã nông nghiệp có sử dụng công nghệ cao trong một hoặc một số khâu của sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản.

Phát triển nông nghiệp xanh đảm bảo theo hướng phát triển đô thị - nông nghiệp bền vững; nâng cao giá trị trên cùng 1 diện tích canh tác; thành phố phấn đấu đến năm 2025 tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 4.500ha trong đó 100% diện tích được sử dụng giống mới cho năng suất chất lượng cao; trên 20% diện tích đất sử dụng công nghệ tưới nước tự động, bán tự động. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản hàng hóa gắn với xây dựng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của thành phố.