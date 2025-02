Khát vọng cống hiến của các tân binh Sơn La

Tân binh háo hức trước ngày lên đường nhập ngũ

Tại huyện Mường La (Sơn La), cùng với 44 thanh niên sẽ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) năm 2025, thanh niên Lò Văn Duy (SN 2005, trú tại tiểu khu Hua Ít, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La) cũng như các thanh niên cũng trong đợt tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ CAND đang được tham gia các chương trình chuẩn bị cho tân binh do huyện tổ chức, đồng thời tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức cho Đảng viên mới.

Những ngày này, thời tiết Sơn La lạnh như cắt từng lớp da thịt, nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ, cùng với khát vọng cống hiến của những chiến sĩ trẻ được tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ CAND như Lò Văn Duy đã xua tan đi cái lạnh giá. Có mặt tại gia đình của Duy, chúng tôi mới cảm nhận được sự kì vọng của gia đình, bố mẹ và người thân; sự háo hức và nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của chàng trai trẻ người dân tộc Thái Lò Văn Duy.

Thanh niên Lò Văn Duy (SN 2005, trú tại tiểu khu Hua Ít, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La) viết đơn tham gia nghĩa vụ. Ảnh: Cao Thiên

Trong căn nhà nhỏ, nhưng chàng trai ấy cũng đã có một bề dày thành tích “khủng”, với liên tục 12 năm học là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của trường. “Khi có thông báo tuyển quân tham gia nghĩa vụ CAND, em đã nhanh chóng liên hệ các cán bộ Công an huyện để được hướng dẫn viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND, đồng thời cũng tự rèn luyện thể lực, kiến thức cho ngày hội tòng quân. Sau hơn một năm ở nhà làm việc, cũng như tìm hiểu các nội quy, quy định ngành CAND, bản thân em đã sẵn sàng cho ngày hội lớn này, bởi trở thành một chiến sĩ CAND là ước mơ lớn nhất của em và là niềm mong mỏi của bố mẹ và các chị của em” – Lò Văn Duy tâm sự.

Thanh niên Lò Văn Duy phụ giúp gia đình làm việc nhà. Ảnh: Cao Thiên

Bà Quàng Thị Lánh, mẹ của Lò Văn Duy không giấu được niềm xúc động khi biết tin con trai của mình sẽ tham gia nghĩa vụ CAND. Bà Lánh tâm sự: “Gia đình tôi cũng hoàn cảnh khó khăn, không ai làm trong ngành Công an. Nhưng tôi thấy con trai mình đã và đang chạm một tay đến ước mơ trở thành chiến sĩ Công an tôi rất mừng và hoàn toàn ủng hộ quyết định này của cháu. Mong rằng con trai sẽ nỗ lực, tích cực rèn luyện trong quân ngũ để sau này tiếp tục cống hiến cho bản làng, quê hương”.

Từ ngày hay tin con trai trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, bà Lánh cũng như người thân trong gia đình Lò Văn Duy luôn quan tâm động viên con trai. Bà căn dặn chàng trai út trong gia đình tập làm quen với cuộc sống tự lập, thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha mẹ, người thân, bắt đầu từ công việc nhỏ nhặt nhất.

Gia đình động viên thanh niên Lò Văn Duy yên tâm nhập ngũ. Ảnh: Cao Thiên

Còn đối với thanh niên Cà Văn Tuyên (SN 2005, trú tại bản Pát, xã Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La) cũng vô cùng háo hức cho ngày lên đường tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm nay. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, Tuyên luôn tự dặn mình phải nỗ lực cố gắng thật nhiều để không phụ lòng dạy bảo của ông bà, cha mẹ. Là con út trong gia đình, bố mẹ cũng chỉ quanh năm trồng ngô, trồng lúa, thu nhập thấp, do vậy em lại càng dặn mình phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để được đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an nhân dân.

Để nâng cao chất lượng tuyển quân năm nay, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Sơn La đã tham mưu Ban Giám đốc chỉ đạo Công an cấp huyện, thành phố, thị xã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cùng cấp vào cuộc quyết liệt, thể hiện được trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, phúc tra đến cấp xã về công tác rà soát nắm nguồn. Công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ Công an và công tác tuyển quân năm 2025; thực hiện nghiêm quy định niêm yết, công khai từ cấp thôn đến cấp xã bảo đảm dân chủ, công bằng và đúng luật...

Thành phố Sơn La có 37 công dân tham gia nghĩa vụ CAND, để công dân yên tâm thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, công tác hậu phương được thành phố quan tâm triển khai. Đây là yếu tố quan trọng để thành phố luôn hoàn thành việc tuyển quân và nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ.

Theo Trung tá Phạm Khánh Hòa, Phó trưởng Công an thành phố Sơn La: Công dân khi tham gia nghĩa vụ cũng là một trải nghiệm của tuổi trẻ, kỉ niệm của thanh xuân. Mỗi công dân khi tham gia sẽ được rèn luyện, tham gia các lớp huấn luyện, rèn luyện về tâm, trí, lực… trải qua những thử thách để chiến thắng chính bản thân mình. Từ đây sẽ là tiền đề để các bạn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và gia đình của chính công dân đó.

Lực lượng Công an xã Chiềng Ngần, TP Sơn La xuống địa bàn động viên các thanh niên lên đường tham gia nghĩa vụ CAND năm 2025. Ảnh: Cao Thiên

Tiếp lửa truyền thống cho các tân binh

Từ trước và trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các địa phương tại Sơn La đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ CAND và gia đình; tìm hiểu, nắm chắc tình hình kinh tế để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ liên quan, giúp thanh niên yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Nhiều địa phương còn tổ chức lễ báo công dâng Bác, tiếp lửa truyền thống, tham quan bảo tàng, khu di tích lịch sử, viếng nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, ghi sổ truyền thống, trồng cây lưu niệm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, gặp mặt tặng quà, biểu dương, khen thưởng các thanh niên tiêu biểu.

Gạt đi những bùi ngùi, bịn rịn khi sắp phải xa gia đình, người thân để lên đường nhập ngũ, giờ đây các tân binh Sơn La đã hào hứng khi sắp được gặp những người bạn, người anh, người em, người đồng chí, đồng đội từ nhiều nơi và trở thành một gia đình trong môi trường quân ngũ, được rèn luyện, học tập và huấn luyện trong lực lượng Công an nhân dân, góp sức giữ vững an ninh Tổ quốc.

Khám sơ tuyển thanh niên nhập ngũ. Ảnh: Cao Thiên

Theo Thượng tá Phan Như Cường, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Sơn La: Trong đợt tuyển quân lần này, Công an Sơn La tuyển chọn được 507 công dân có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, chính trị, sức khỏe, trình độ học vấn và các quy định của lực lượng Công an để nhập ngũ đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Trong đó tuyển cho Công an tỉnh là 391, tuyển cho các đơn vị thuộc Bộ là 116; công dân có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 100%, 471 công dân có trình độ trung học phổ thông; 12 công dân có trình độ đại học, cao đẳng.