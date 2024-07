Sơn La: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 2024 đạt 99,84%

Ngày 17/7, tỉnh Sơn La công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Địa phương này có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,84%.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT cao

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Sơn La có 12.680 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó có 10.376 học sinh THPT, 1.193 học sinh GDTX và 1.111 thí sinh tự do, tham dự tại 35 điểm thi trong toàn tỉnh; với 12.471 bài thi tự luận (ngữ văn); 57.543 bài thi trắc nghiệm (toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, ngoại ngữ).



Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,84%, tăng so với 2023 là 0,12% (2023: 99,72%); Điểm trung bình các môn thi đạt 6,40 điểm, tăng so với năm 2023 là 0,29 điểm (2023: 6,11 điểm); số điểm 10 đạt 168 điểm, tăng so với năm 2023 là 6 điểm.

Sơn La có có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,84%. Ảnh: Văn Ngọc

Đảm bảo công tác chấm thi tốt nghiệp THPT 2024 nghiêm túc

Trước đó, để đảm bảo công tác chấm thi đạt yêu cầu, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã thành lập Ban Thư ký; Ban Chấm thi tự luận môn ngữ văn; Ban Chấm thi trắc nghiệm; Đoàn Thanh tra chấm thi của Sở GD&ĐT; Đoàn Kiểm tra chấm thi của Bộ GD&ĐT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, toàn tỉnh Sơn La có 12.471 bài thi tự luận (ngữ văn) và 57.543 bài thi trắc nghiệm. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương án đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, an ninh, an toàn khu vực chấm thi. Các ban chấm thi đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quá trình chấm thi và quản lý kết quả chấm thi.