Sơn La: Trao trả bé trai 5 tuổi bị lạc về cho người thân

Ngày 26/5, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) đã tìm thấy người thân cho cháu bé đi lạc trên địa bàn.

Theo đó vào hồi 13h30' ngày 26/5 Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an huyện Mộc Châu đã tiếp nhận một trường hợp cháu bé khoảng 5 tuổi bị lạc tại khu vực ngã 3 chợ Trung tâm, TK6 Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La).



Gia đình cháu Việt Anh nhận lại con trai đi lạc tại cơ quan Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Trung Hiếu

Sau khi tiếp nhận trường hợp nêu trên, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH huyện Mộc Châu (Sơn La) đã chăm sóc, hỏi han và động viên tinh thần cháu bé. Đồng thời triển khai công tác tìm kiếm thân nhân gia đình cháu bé. Sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ tìm kiến thân nhân của cháu bé, đã xác định cháu bé là Nguyễn Việt Anh, SN 2017, con của gia đình anh chị Trần Thị Huyền T và anh Nguyễn Quang V. trú tại Thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Khi nhìn thấy con mình được CBCS Công an huyện Mộc Châu chăm sóc, chị T. mẹ của cháu bé đã vô cùng xúc động và cảm ơn CBCS Công an Mộc Châu đã giúp chị tìm thấy con trai. Hành động trên của CBCS Công an huyện Mộc Châu đã nhận được nhiều tình cảm của gia đình cháu bé và nhân dân trên địa bàn.