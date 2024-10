Sơn La: Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 16,57 triệu USD

Đến tháng 10, toàn tỉnh Sơn La ước hoàn thành thu hoạch 12.848 ha lúa mùa, 143.920 tấn ngô, 16.121 tấn rau các loại, 53.527 tấn chè, 8.300 tấn cà phê; thu ngân sách trên địa bàn tháng 10 ước đạt 420 tỷ đồng; toàn tỉnh đón 318.000 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt 367 tỷ đồng.

Ngày 23/10, UBND tỉnh Sơn La tổ chức phiên họp thứ 40, UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11.

Trong tháng 10, các cấp, các ngành toàn tỉnh Sơn La đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, triển khai thực hiện các chương trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công.



Đến tháng 10, toàn tỉnh Sơn La ước hoàn thành thu hoạch 12.848 ha lúa mùa, 143.920 tấn ngô, 16.121 tấn rau các loại, 53.527 tấn chè, 8.300 tấn cà phê; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.982 tỷ đồng; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 16,57 triệu USD, tăng 6,22% so với cùng kỳ năm trước; các hoạt động vận tải trên địa bàn đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Thu ngân sách trên địa bàn tháng 10 ước đạt 420 tỷ đồng; toàn tỉnh đón 318.000 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt 367 tỷ đồng.

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La tháng 10 ước đạt 420 tỷ đồng. Ảnh: Văn Ngọc

Các cấp, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh, xã hội; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, tiếp tục quan tâm công tác giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn trên địa bàn toàn tỉnh được giữ vững, tình hình khu vực biên giới, cửa khẩu trên địa bàn ổn định.

Các địa phương đã kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ"; tổ chức kiểm tra, rà soát kỹ, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét để có phương án chủ động sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Tỉnh Sơn La tập trung ổn định đời sống người dân sau mưa bão. Ảnh: Văn Ngọc

Sơn La tập trung phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu tại kỳ họp thứ 40, UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11, ông Đặng Ngọc Hậu -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

Tỉnh Sơn La tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Ảnh: Văn Ngọc

Triển khai các quy định mới của Luật Đất đai; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, những vướng mắc về thủ tục đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm; chủ động các phương án phòng tránh đói rét cho gia súc, gia cầm.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chính sách an sinh xã hội đảm bảo theo quy định; triển khai toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo kế hoạch.