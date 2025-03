Clip: Sôi động Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh

Hội thao với nhiều nội dung thi đấu

Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT tỉnh Sơn La lần thứ VII, năm học 2024 – 2025 có 378 thí sinh chính thức và 91 thí sinh dự bị; là học sinh đến từ 42 đơn vị trường học có cấp THPT trên địa bàn tỉnh.

Các thí sinh sẽ thi 2 nội dung tập thể, gồm: Hiểu biết chung về quốc phòng an ninh và đội ngũ tiểu đội. Ngoài ra, còn có các nội dung thi theo khối, gồm: Khối 10 thi đội ngũ từng người không có súng, kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương; khối 11 thi tháo, lắp súng tiểu liên AK, kỹ thuật sử dụng lựu đạn (ném lựu đạn xa trúng đích); khối 12 thi chạy vũ trang 800m có vác súng tiểu liên AK, vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu.

Ông Đào Ngọc Lâm, Hiệu Trưởng trường THPT Mường Lầm (Sông Mã, Sơn La) chia sẻ: Sau khi nhận được kế hoạch tổ chức Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT tỉnh, nhà trường đã lựa chọn các em học sinh có sức khỏe, có năng lực tham gia luyện tập với mong muốn đạt được thành tích tốt nhất. Đoàn trường THPT Mường Lầm tham gia năm nay với 9 em học sinh, thi đấu đầy đủ ở các nội dung.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải nhất cho các đoàn. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đánh gia của ban tổ chức, Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT tỉnh lần thứ VII, năm học 2024 – 2025 có chất lượng tốt, đạt được mục tiêu đề ra. Đối với thi lý thuyết diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng tiến độ thời gian theo quy định. Đa số thí sinh đã có ý thức học tập, nghiên cứu để nắm được những nội dung chính trong chương trình, đặc biệt là các nội dung tích hợp với kiến thức về bộ môn Giáo dục QPAN với môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, những vấn đề thời sự về biển đảo và chủ quyền quốc gia, ô nhiễm môi trường, an ninh mạng, an toàn giao thông…Kết quả có 88,16% học sinh đạt yêu cầu, trong đó khá giỏi chiếm tỷ lệ 39,6%.

Phần thi thực hành, đa số các trường đầu tư huấn luyện cho học sinh tham gia Hội thao nên thành tích của các đội đạt kết quả cao (PTDTNT Nội trú tỉnh, PTDTNT THCS&THPT Mai Sơn; THPT Mường Lầm; THPT Thảo Nguyên). Quá trình thi thực hành bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Sơn La trao giải cho các đoàn. Ảnh: Văn Ngọc

Hội thao nâng cao tinh thần yêu nước của các em học sinh

Em Lý Hồng Nhung, lớp 10, Trường THPT Thảo Nguyên (Mộc Châu, Sơn La) chia sẻ: Bản thân em năm nay được nhà trường lựa chọn vào đội thi, em đã tích cực luyện tập để có được thành tích cao nhất. Em tham gia phần thị kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. Qua hội thao giúp em hiểu biết, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần yêu nước, giáo dục tính kỷ luật, tác phong quân sự và truyền thống anh hùng cách mạng.

Hội thao góp một phần nâng cao chất lượng và khẳng định vị trí vai trò của môn học Giáo dục QP&AN trong chương trình GDPT; với mục tiêu giáo dục lòng yêu nước, truyền thống vẻ vang của Quân đội, chuẩn bị cho thế hệ trẻ cả về mặt tinh thần và kĩ năng quân sự cơ bản để sẵn sàng tham gia Quân đội, dân quân tự vệ nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cũng là một trong những tiền đề góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục toàn diện cho học sinh.

Tỉnh Đoàn Sơn La tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Văn Ngọc

Thông qua Hội thao GDQP&AN, các đơn vị trường học đã phát hiện, biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện môn học GDQP&AN, trên cơ sở đó có kế hoạch nhân rộng điển hình phong trào học tập môn GDQP&AN, đề ra các giải pháp thiết thực chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ GDQP&AN trong các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Kết quả Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn khối THPT cho trường PTDT nội trú tỉnh; khối nội trú cho trường PTDTNC THCS và THPT Mai Sơn; trao 3 giải Nhì, 4 giải Ba cho các đơn vị tham gia Hội thao.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn Sơn La tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 09 cá nhân; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 11 đơn vị đạt giải toàn đoàn và 24 đơn vị, cá nhân đạt giải nhì các nội dung tại Hội thao; Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 36 cá nhân.