Sìn Hồ cần tận dụng và phát huy tối đa những lợi thế phát triển KT – XH

Sáng 28/9, Đoàn công tác của UBND tỉnh Lai Châu do ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Sìn Hồ năm 2023.

Tham gia Đoàn công tác có Giám đốc và cán bộ chuyên môn các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Sìn Hồ đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện, đồng chí Lý Thị Na - Quyền Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ cho biết: 9 tháng đầu năm, huyện đã chủ động triển khai các hoạt động sản xuất nông - lâm nghiệp, cơ bản đảm bảo thời vụ; sản lượng lương thực có hạt đạt khoảng 40.997 tấn, bằng 88,3% kế hoạch, tăng 2,8% so với cùng kỳ; trồng mới 44 ha chè, bằng 80% kế hoạch. Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ được duy trì. Thu ngân sách trên địa bàn tính đến 26/9/2023 tổng thu đạt 17,91/32 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch, đứng thứ 5/8 huyện, thành phố.



Làm việc với Đoàn công tác UBND tỉnh Lai Châu về phía huyện Sìn Hồ có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sìn Hồ; Trưởng các phòng, ban chuyên môn của huyện. Ảnh: Tuấn Hùng

Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Việc giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2023; nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được UBND huyện thực hiện kịp thời ngay sau khi tỉnh giao kế hoạch vốn, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công và các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn giai đoạn 2021 - 2025 nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội, ưu tiên, đảm bảo bố trí vốn cho các dự án đã có khối lượng tránh nợ đọng, tập trung thanh toán các dự án hoàn thành, các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022, dự án chuyển tiếp, hạn chế khởi công mới theo đúng hướng dẫn của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bàn giải pháp giúp Sìn Hồ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát KT-XH

Phần lớn thời gian của buổi làm việc dành để đại biểu của huyện và thành viên Đoàn công tác phát biểu ý kiến, thảo luận, trong đó là rõ những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, những khó khăn, vướng mắc nhất là đối với các tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên của huyện...

Các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến, bàn giải pháp giúp huyện Sìn Hồ, Lai Châu phát huy thế mạnh của địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ trong tâm phát triển kinh tế - xã hội... Ảnh: Tuấn Hùng

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Sìn Hồ trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Huyện Sìn Hồ đã có sự chuẩn bị công phu, báo cáo và đánh giá các nội dung cẩn thận, chi tiết, cụ thể. Đây cũng coi là báo cáo tự đánh giá để có lộ trình thực hiện, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về địa hình, số lượng đơn vị hành chính, công tác cán bộ…, huyện Sìn Hồ đã có những sự cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ. Bị tác động và ảnh hưởng bởi thiên tai chỉ sau huyện Than Uyên nhưng nhiều chỉ tiêu của huyện vẫn đạt kết quả khả quan.

Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của huyện trong 9 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho rằng huyện Sìn Hồ vẫn còn một khối lượng công việc cần phải thực hiện trong những tháng cuối năm, trong đó khó khăn cơ bản nhất của huyện chính là thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư. Trên cơ sở đó đồng chí đề nghị, huyện Sìn Hồ cần tận dụng và phát huy tối đa những lợi thế của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương đánh giá cao những kết quả trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Sìn Hồ năm 2023 của huyện Sìn Hồ. Ảnh: Tuấn Hùng

Nhiệm vụ trước mắt, đề nghị huyện cần tính toán những yếu tố: Nâng độ che phủ rừng bằng nhiều giải pháp; kết nối giao thông; thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; tính toán tốt về công tác cán bộ làm sao đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của địa phương… Cùng với đó, tập trung rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2023; tập trung phân tích các điều kiện và khả năng hoàn thành kế hoạch đối với từng chỉ tiêu, có giải pháp cụ thể chi tiết, phân công cá nhân, tập thể chịu trách nhiệm đối với các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp, khó hoàn thành kế hoạch.

Huyện Sìn Hồ cũng cần hết sức lưu ý đến 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, rà soát tập trung vào những vấn đề đã được tháo gỡ, những nội dung đang chuẩn bị thực hiện, có những đề xuất cụ thể, những phần việc cần ưu tiên thực hiện để mang lại kết quả. Các đồng chí lãnh đạo phụ trách địa phương cần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở...