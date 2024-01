Phù Yên (Sơn La) đạt nhiều kết quả nổi bật năm 2023

Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung, với ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã phát huy tốt tinh thần "Đoàn kết - Tự cường - Kỷ cương - Sáng tạo", triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đạt nhiều kết quả nổi bật năm 2023. Ảnh: Mùa Xuân.

Phù Yên thu ngân sách đạt gần 100 tỷ đồng

1. Huyện phù Yên đã chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời theo quy định pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính - ngân sách nhà nước. Thu trên địa bàn đạt trên 99 tỉ đồng, vượt 1,8% so với dự toán UBND tỉnh giao. Thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tỷ lệ giải ngân đứng thứ 2 trong 12 huyện, thành phố.

2. Kinh tế phát triển khá, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tiếp tục đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Sản lượng lương thực có hạt vượt 1,6% kế hoạch; tổng diện tích lúa hữu cơ và lúa theo hướng hữu cơ luỹ kế: 631/600ha (đạt 105% so với cả giai đoạn 2020 - 2025).

Hoàn thành việc xây dựng và được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu"Gạo Phù Yên". Có thêm 4 sản phẩm OCOP mới, nâng tổng sản phẩm OCOP toàn huyện lên 15 sản phẩm.

3. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì, các nhà máy hoạt động có hiệu quả; thương mại, du lịch có nhiều khởi sắc; dịch vụ lưu trú, nhà hàng, vui chơi, giải trí phát triển mạnh; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 17 tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch.

Bà con nhân dân huyện Phù Yên (Sơn La) tích cực đẩy mạnh phát triển trồng cây ăn quả. Ảnh: Pá Tra.

4. Cùng với đó huyện Phù Yên đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; hoàn thành xây dựng 2 bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 100% kế hoạch (bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi kiểu mẫu về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy kiểu mẫu về cảnh quan và chất lượng môi trường sống). Củng cố và tích cực xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, bình quân chung toàn huyện đạt 11,92 tiêu chí/xã, tăng 0,65 tiêu chí/xã so với cùng kỳ.

5. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội; tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2023 đạt trên 2.650 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hoá đạt 8,42%, tỷ lệ đường giao thông đến bản, nội bản, tiểu khu được cứng hoá đạt 45%; bàn giao và đưa vào sử dụng 81/112 dự án với luỹ kế giá trị hoàn thành 166,5 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn thực hiện 207,102 tỷ đồng, luỹ kế giải ngân đạt 95% kế hoạch.

Hoàn thành xây dựng Quy hoạch chung thị trấn Phù Yên đến năm 2035. Hoàn thành nâng cấp 2 tuyến đường nội thị Thị trấn Phù Yên (Tuyến đường Đặng Thùy Trâm và tuyến đường Tô Vĩnh Diện) theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm; xây dựng và đưa vào hoạt động tuyến phố ẩm thực đêm của huyện.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp Phù Yên được công nhận sản phẩm OCOP. Ảnh: Pá Tra.

Phù Yên hỗ trợ xoá được hơn 200 nhà tạm

6. Tổ chức thành công các sự kiện văn hoá quan trọng, đặc biệt là Ngày hội Du lịch văn hoá huyện Phù Yên với chủ đề "Đậm đà hương vị Phù Hoa", Tết cổ truyền Xíp Xí của dân tộc Thái. Đẩy mạnh phát triển du lịch, dần hình thành các sản phẩm du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm và du lịch sinh thái, thu hút hơn 40.000 khách du lịch đến địa bàn, tăng 40% so với cùng kỳ.

Xây dựng hệ giá trị con người Phù Yên giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 với các phẩm chất cốt lõi "Đoàn kết, Tự cường, Kỷ cương, Sáng tạo". Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao phát triển rộng khắp trong nhân dân. Tổ chức thành công nhiều giải thể thao của huyện. Tham gia các giải thể thao, các Hội thi, cuộc thi do Trung ương và tỉnh tổ chức, đạt nhiều giải cao.

Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân được quan tâm thực hiện hiệu quả, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Chất lượng giáo dục đào tạo ở các bậc học được nâng lên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,58%, tăng 0,49% so với năm 2022; có 6 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia lên 45 trường (vượt 02 trường, đạt 105% so với chỉ tiêu giao).

Chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, quan tâm định hướng, kết nối tạo việc làm cho người lao động, toàn huyện có 27.000 người lao động làm việc tại các cụm, khu công nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài huyện, vượt 14,76% so với kế hoạch.

Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Làm tốt công tác chăm lo đối tượng chính sách, hộ nghèo.

Chỉ đạo quyết liệt công tác xã hội hoá, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ xoá được 215 nhà tạm (vượt 31 nhà so với kế hoạch); tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà đối tượng chính sách nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và Tết Nguyên đán.

7. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không có điểm phức tạp về ma tuý trên địa bàn, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, xã hội lớn của huyện. Phong trào "toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc" tiếp tục được triển khai rộng khắp và mang lại hiệu quả thiết thực. Xây dựng và triển khai Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh chính trị và ma túy tại bản Trò, xã Suối Tọ; tình hình an ninh quốc gia, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo được giữ vững.

Tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đạt kết quả tích cực; tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ theo kế hoạch; đón 120 quân nhân xuất ngũ về địa phương và đăng ký vào ngạch dự bị động viên; hoàn thành công tác tuyển quân đảm bảo số lượng và chất lượng...

8. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị có nhiều đổi mới tích cực, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, có chiều sâu, mang lại hiệu quả rõ rệt; tập trung theo chuyên đề, lĩnh vực, các vấn đề quan tâm. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 921-KL/TU ngày 16/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Yên.

Thực hiện tốt 2 khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Hoàn thiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Kết nạp được 262 đảng viên, vượt 0,8% so với kế hoạch tỉnh giao.

Tổ chức thành công Hội thi "Bí thư chi bộ giỏi", "Nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng" cho cấp uỷ viên các xã, thị trấn. Hoàn thành việc sáp nhập 10 bản và bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, trưởng tiểu khu ở 202/202 bản, tiểu khu. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Phù Yên lần thứ X, Đại hội Công đoàn huyện Phù Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Năm 2023, huyện Phù Yên đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá sản phẩm nông nghiệp địa phương. Ảnh: Pá Tra.

9. Hội đồng nhân dân huyện hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tổ chức tốt 07 kỳ họp thường lệ và chuyên đề, ban hành 57 Nghị quyết, tiến hành giám sát tại các kỳ họp, giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề 16 cuộc. Ủy ban nhân dân huyện năng động, sáng tạo, quyết liệt trong việc cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trên tất cả các lĩnh vực.

Thực hiện tốt việc cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, giải quyết các vấn đề còn yếu kém, tồn đọng, đạt kết quả tích cực, được Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và khen thưởng. Cụ thể hoá triển khai mạnh mẽ các khâu đột phá, các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội sau kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có sự chuyển biến tích cực, phát huy hiệu quả sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc qua các phong trào thi đua, cuộc vận động với phương châm "lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân", được đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia.

Triển khai đồng bộ các giải pháp xã hội hoá, huy động các nguồn lực trong công tác xóa nhà tạm, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, hạn chế rác thải nhựa; xây dựng và triển khai Đề án tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vùng đồng bào Mông tại 3 xã vùng cao Kim Bon, Suối Bau, Suối Tọ giai đoạn 2023 - 2025,...

Tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết tại các bản, tiểu khu mang lại hiệu ứng tích cực, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.