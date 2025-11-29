Phú Thọ: Xã Mường Bi tạo đà bứt phá kinh tế nông - lâm nghiệp gắn với du lịch bản địa

Nông nghiệp vững vàng trước thiên tai

Năm 2025 được xem là một năm đầy thử thách đối với nông dân Mường Bi. Từ tháng 5 đến tháng 10, địa phương liên tục hứng chịu những đợt mưa lớn, gió lốc cùng tác động trực tiếp của các cơn bão số 3 (Yagi), số 5, số 9 và số 10. Thiên tai dồn dập khiến hoa màu hư hại, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở và hàng chục hộ dân chịu ảnh hưởng về nhà ở. Song song với đó, dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại 16/29 xóm, buộc người dân phải tiêu hủy hơn 2.000 con lợn, càng làm gia tăng khó khăn.

Dẫu vậy, bằng sự chỉ đạo quyết liệt và các giải pháp khôi phục sản xuất kịp thời, nông nghiệp Mường Bi vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 3.473 ha; riêng cơ giới hóa trong sản xuất lúa đạt trên 90%, giúp giảm đáng kể sức lao động và nâng cao năng suất.

Người dân Mường Bi đang chuyển dịch sản xuất mạnh mẽ theo hướng hàng hóa, tập trung vào các cây trồng có giá trị kinh tế cao như cam, mía tím, khoai lang... Ảnh: Thành Dân.

Trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mô hình trồng mía mô trở thành điểm sáng. UBND xã phối hợp Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ 2,5 vạn cây giống, giúp sản xuất chuyển dịch rõ nét theo hướng hàng hóa, tập trung vào các loại cây có giá trị kinh tế cao như mía tím và khoai lang.

Lĩnh vực lâm nghiệp cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi diện tích trồng mới và trồng lại sau khai thác đạt 166 ha, vượt 221% kế hoạch, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 36,49%.

Chia sẻ về hiệu quả sản xuất, anh Bùi Minh Hảo (xóm Mường Lầm) cho biết: “Gia đình tôi có gần 4 ha trồng keo, trồng gối nhau nên cứ 3 – 4 năm lại thu hoạch một lứa. Kết hợp thêm chăn nuôi trâu, bò, mỗi năm chúng tôi thu về khoảng 100 triệu đồng, đủ trang trải chi phí sinh hoạt và tích lũy cho gia đình”.

Du lịch văn hóa địa phương là hướng phát triển bền vững

Không chỉ dựa vào nông nghiệp, Mường Bi đang khai thác hiệu quả lợi thế là cái nôi của văn hóa Mường cổ, tạo động lực mới cho phát triển du lịch. Năm 2025, địa phương đón khoảng 135.065 lượt khách, trong đó hơn 5.000 lượt là khách quốc tế, mang lại doanh thu du lịch – dịch vụ ước đạt trên 54 tỷ đồng.



Những điểm đến như không gian văn hóa Mường Bi tại Lễ hội Khai hạ, du lịch cộng đồng Lũy Ải hay đèo Đá Trắng ngày càng trở thành “nam châm” thu hút du khách. Đây là tín hiệu tích cực khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế nông thôn.



Điểm du lịch cộng đồng Lũy Ải ở xã Mường Bi. Ảnh: Thành Dân.

Theo bà Bùi Thị Minh Tới, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bi, sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã giúp địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển nông – lâm nghiệp theo hướng hàng hóa. Các chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp từng bước hình thành, đặc biệt ở những sản phẩm chủ lực như mía, cam, khoai lang, ngô sinh khối, bí xanh và chăn nuôi an toàn sinh học.



Song song với nông nghiệp, xã còn khuyến khích phát triển các nghề tiểu thủ công như dệt thổ cẩm, mây tre đan, chế biến thảo dược… vừa phục vụ du lịch, vừa tạo thêm việc làm tại chỗ cho người dân.



Mường Bi cũng đặc biệt chú trọng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Mường. Xã đang triển khai nhiều dự án bảo tồn lễ hội truyền thống, phục dựng nhà sàn, bảo tồn nghệ thuật mo Mường, chiêng Mường, dân ca, trò chơi dân gian… Từ đó, địa phương định hướng mở rộng các tuyến du lịch trải nghiệm văn hóa gắn với sinh thái và cộng đồng, góp phần tạo sinh kế bền vững.



Năm 2026, xã Mường Bi đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5%. Ảnh: Thành Dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bi cho biết thêm, năm 2026, xã đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5%. Để hoàn thành mục tiêu này, Mường Bi xác định nông nghiệp tiếp tục là nền tảng, nhưng phải chuyển đổi mạnh mẽ về chất lượng. Xã sẽ nhân rộng mô hình nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ thông minh, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; phấn đấu có ít nhất 1 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, ưu tiên các sản phẩm đặc sản và dược liệu bản địa. Đồng thời, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang gia trại, trang trại quy mô lớn để nâng cao hiệu quả và kiểm soát dịch bệnh.



Đặc biệt, Mường Bi đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu 100% thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến toàn trình, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Dù còn đối mặt nhiều khó khăn về hạ tầng và thị trường tiêu thụ, với tinh thần đoàn kết cùng những định hướng rõ ràng, Mường Bi đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.