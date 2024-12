Sơn La: Phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị

Ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm. Toàn tỉnh có 82.626 ha cây ăn quả và cây sơn tra, sản lượng ước đạt 375.665 tấn; giá trị ước đạt 5.386,7 tỷ đồng.

Ngày 25/12, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Năm 2024 là năm thứ tư tỉnh Sơn La triển khai nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó dự báo; ảnh hưởng của El-Nino, nắng nóng kéo dài... đã gây khó khăn, thách thức cũng như cơ hội cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn…

Tuy nhiên, với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã khắc phục kịp thời, hiệu quả các khó khăn, bước đầu khai thác, phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế trong lĩnh vực, gắn với các giải pháp về xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, mở rộng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản.

Hội nghị tổng kết phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Văn Ngọc

Ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm. Toàn tỉnh 82.626 ha cây ăn quả và cây sơn tra, sản lượng ước đạt 375.665 tấn; giá trị ước đạt 5.386,7 tỷ đồng. Đến hết năm 2024, có 188 sản phẩm OCOP (tăng 34 sản phẩm so với năm 2023); có 9 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (tăng 4 vùng so với năm 2023); hỗ trợ duy trì, phát triển 308 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn (tăng 28 chuỗi so với năm 2023); 29 sản phẩm nông sản, thủy sản được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ (tăng 2 sản phẩm so với năm 2023) và 2 sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ tại nước ngoài.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Diện tích cây trồng áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP, GlobalGAP và tương đương là 5.596 ha; diện tích cà phê áp dụng 4C, UTZ và các tiêu chuẩn tương đương là 19.121 ha; diện tích tưới tiết kiệm nước 3.210 ha; diện tích nhà lưới, nhà kính 115 ha. Có 74 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 9 xã so với năm 2023; có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tăng 3 xã so với năm 2023.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2025, toàn ngành tiếp tục tổ chức triển khai có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng.

Xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hoá; tạo đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đào tạo nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu tổng sản phẩm ngành nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh tăng 4,9% so với năm 2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Phát triển nông nghiệp theo hướng bên vững