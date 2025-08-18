Nông thôn Tây Bắc: Xã Thu Lũm phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 42 triệu đồng vào năm 2030
18/08/2025 10:45 GMT +7
Là một trong những xã nghèo của vùng nông thôn Tây Bắc, Thu Lũm (Lai Châu) đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt hơn 42 triệu đồng.
Xã Thu Lũm đạt nhiều thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội
Đảng bộ xã Thu Lũm vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với
185 đại biểu chính thức, đại diện cho 597 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự.
Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã Thu Lũm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ xã đã kết nạp 144 đảng viên mới, đạt 135% nghị quyết; 15 chi bộ được công nhận mô hình “Chi bộ bốn tốt”. Sau sáp nhập, xã Thu Lũm đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Việc tái cơ cấu nông nghiệp đã giúp Thu Lũm phát triển mạnh các loại cây đặc sản như sa nhân tím, quế, thảo quả, và sâm Lai Châu. Tỷ lệ che phủ rừng của xã đạt 82,52%, góp phần bảo vệ môi trường bền vững.
Đại hội đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030 như: Phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đạt trên 42 triệu đồng/người/năm; duy trì và nâng cao chất lượng chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 - 5 tuổi; giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% thôn, bản có nhà văn hóa, tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%; xây dựng nông thôn mới đạt 16/19 tiêu chí; trên 80% chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7 – 8%/năm; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 84%; tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững…
Tại Đại hội, các đại biểu tập trung tham luận, phân tích, làm rõ vai trò của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị cùng phát triển; vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra Đảng…
Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thu Lũm, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Trường Giang được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.
