Nông thôn Tây Bắc: Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở

73 học viên là viên chức, người lao động hoặc bộ phận chuyên biệt làm công tác thông tin cơ sở thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các đơn vị, công chức văn hóa - xã hội cấp xã; người phụ trách Đài truyền thanh các xã, phường trên địa bàn tỉnh tham gia tập huấn.

Quang cảnh lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở năm 2025, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu tổ chức. (Ảnh: Thanh Hoa)

Trong thời gian tập huấn, các học viên được thông tin về: Tổng quan thông tin cơ sở; chiến lược phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tổng quan về truyền thông đa phương tiện đa nền tảng và ứng dụng AI trong sản xuất nội dung số.

Tại lớp tập huấn, các học viên còn được hướng dẫn sản xuất video ngắn; thiết kế đồ họa đa phương tiện trên thiết bị di động; hướng dẫn kỹ năng sản xuất tin, phóng sự, chương trình phát thanh; sản xuất tin, bài trên đài truyền thanh xã, trang thông tin điện tử…