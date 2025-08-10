Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai bứt phá sau sáp nhập, kinh tế tăng trưởng ấn tượng

Hơn 2.000 văn bản được ban hành ở Lào Cai

Tháng 7 vừa qua, guồng máy hành chính của tỉnh đã hoạt động hết công suất. Không ngừng nghỉ, UBND tỉnh đã ban hành tới hơn 2.000 văn bản chỉ đạo, điều hành. Đây không chỉ là con số, mà còn là minh chứng cho sự chủ động, quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh trong việc giải quyết mọi vấn đề, từ lớn đến nhỏ.

Các văn bản này tập trung vào những việc lớn, mang tính chiến lược:

Hoàn thiện thể chế và chính sách: Tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 16 Nghị quyết quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2025. Đây là những "kim chỉ nam" vững chắc, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các nhiệm vụ trong năm và những năm tiếp theo.

Giải quyết "nút thắt" hậu sáp nhập: Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc để giải quyết hàng loạt khó khăn, vướng mắc cho các sở, ngành và địa phương. Đặc biệt, việc sắp xếp, phân bổ chỉ tiêu cho 99 xã, phường mới được thực hiện rất bài bản, khoa học.

7 tháng đầu năm 2025, tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng cao. Ảnh: Cổng thông tin Lào Cai.

Phòng, chống thiên tai và dịch bệnh: Lãnh đạo tỉnh đã chủ động chỉ đạo ứng phó với bão số 3 (Wipha) để giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi cũng được triển khai quyết liệt, không lơ là, nhằm bảo vệ ngành chăn nuôi của bà con.

Đẩy mạnh chuyển đổi số: Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên hàng đầu. Tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường bảo mật trong kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, số hóa tài liệu lưu trữ và đặc biệt là đẩy mạnh làm sạch dữ liệu hôn nhân, cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, giúp người dân bớt đi nhiều thủ tục.

Các dự án trọng điểm như đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cũng được các lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo tiến độ. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đến việc phát triển hạ tầng, tạo động lực cho sự phát triển dài hạn...

Kinh tế tỉnh Lào Cai "bứt tốc" mạnh mẽ, du lịch là điểm sáng vùng nông thôn Tây Bắc

Bất chấp những khó khăn từ tình hình kinh tế chung, 7 tháng đầu năm nay, kinh tế tỉnh Lào Cai vẫn tăng trưởng ấn tượng.

Sản xuất công nghiệp tăng 6,73%, giá trị sản xuất đạt gần 39.374 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Dù còn nhiều vướng mắc, nhưng các doanh nghiệp trong tỉnh vẫn đang nỗ lực vượt khó để duy trì sản xuất.

Thương mại - Dịch vụ cũng không hề kém cạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 48.000 tỷ đồng, tăng 14,9%. Điều này cho thấy sức mua của người dân vẫn được duy trì ổn định.

Đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) luôn là điểm đến hấp dẫn du khách. Ảnh: Xuân Hương.

Đáng chú ý, du lịch chính là điểm sáng. Với việc đẩy mạnh quảng bá và khai thác tiềm năng, tỉnh đã thu hút được hơn 6,7 triệu lượt khách, tăng vọt 52% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch cũng tăng theo, đạt hơn 29.000 tỷ đồng. Đây là một tín hiệu cực kỳ tích cực, cho thấy ngành du lịch đang trở thành mũi nhọn kinh tế của tỉnh.

Thu ngân sách cũng đạt kết quả đáng nể với gần 10.730 tỷ đồng, tăng 30% so với năm ngoái.

Vốn đầu tư công được giải ngân hiệu quả, đạt hơn 4.900 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024. Đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy các dự án hạ tầng, tạo động lực cho sự phát triển.

Các doanh nghiệp cũng tích cực hoạt động, với 635 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 7,2%.

Không chỉ kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng gặt hái nhiều thành công, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đến đời sống người dân.

Giáo dục đạt thành tích ấn tượng với 128 giải học sinh giỏi quốc gia. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tỉnh có học sinh đạt Huy chương Đồng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương.

Y tế khám chữa bệnh cho gần 310.000 lượt người, công suất giường bệnh đạt 107,5%, cho thấy chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao.

Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, chu đáo. Tỉnh đã chi hơn 5 tỷ đồng để tặng quà cho người có công nhân dịp 27/7, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Về việc làm, đã có gần 21.000 lao động được tạo việc làm mới, đạt gần 70% kế hoạch năm, góp phần ổn định đời sống của người dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong những tháng cuối năm 2025, UBND tỉnh Lào Cai xác định sẽ tập trung vào việc ổn định bộ máy chính quyền hai cấp, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là cho các dự án trọng điểm như cao tốc Nội Bài - Lào Cai (mở rộng) và đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng…

Đồng thời, tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp..., quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2025.