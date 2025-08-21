Nông thôn Tây Bắc: Khun Há phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Tỷ lệ hộ nghèo của xã Khun Há giảm bình quân 6,7%/năm

Đảng bộ xã Khun Há vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có 155 đại biểu đại diện cho 432 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Khun Há.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Khun Há lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Vương Trang)

Nhiệm kỳ 2020-2025, xã Khun Há đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng đàn vật nuôi trên địa bàn xã bình quân 5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6,7%/năm; công tác đào tạo nghề được triển khai hiệu quả, đã tổ chức đào tạo nghề cho 932 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60,89% (tăng 12,03% so với năm 2020); kết nạp mới 69 đảng viên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Các đại biểu tham quan gian trưng bày nông sản đặc trưng của xã Khun Há. (Ảnh: Vương Trang)

Với phương châm: “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển", nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Khun Há đề ra 12 chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 10%; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 so với năm 2025 tăng 31,6%; duy trì xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,2%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 2,1% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025), trung bình mỗi năm giải quyết việc làm cho trên 250 lao động…

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu tập trung vào các nội dung: Giải pháp phát triển Sâm Lai Châu; phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; giải pháp xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Vương Trang)

Đại hội đã công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Khun Há khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Ông Vũ Xuân Thịnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.