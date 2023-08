Ngày 18/8, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 19. Đánh giá kết quả công tác hội và phong trào nông dân những tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thực hiện các quy trình công tác nhân sự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân

Những tháng đầu năm 2023, công tác hội và phong trào nông dân được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp hội trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; phát triển vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến. Quan tâm hỗ trợ nông dân xúc tiến thương mại, quảng bá và tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản; phát động và lan tỏa rộng rãi phong trào bao trái cây năm 2023 tại các địa phương trong tỉnh.



Ông Cầm Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã triển khai các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2023. Hội Nông dân các cấp đã kết nạp được hội viên mới là 705 hội viên, nâng lên hội viên của toàn tỉnh lên 177.217 hội viên. Chỉ đạo, đôn đốc Hội Nông dân các huyện, thành phố tiếp tục rà soát cán bộ, hội viên nông dân cơ sở tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ hội; phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện để tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở.

Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ 19, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Văn Ngọc

Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Số hộ đăng ký danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp đạt 60.000 hộ, đạt 100% so với kế hoạch năm. Các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; phát triển vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến rau, củ quả theo quy hoạch của tỉnh; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đầu tư, thâm canh, chăm sóc tốt 84.784 ha cây ăn quả các loại; duy trì và phát triển 261 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn; có 22.459 ha cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt và tương đương; có 24 sản phẩm nông sản được cấp văn bằng bảo hộ; 83 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP; hỗ trợ đưa hơn 150 sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP của nông dân lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn/Agri-postmart.vn.

Tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá và tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân; đẩy mạnh các hoạt động tương trợ, đoàn kết, giúp đỡ hơn 1.000 hộ hội viên nông dân nghèo về giống, vốn, kỹ thuật, việc làm để giúp họ vươn lên thoát nghèo. Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp. Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Những tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023–2028.

Hội viên nông dân Sơn La đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khóa học kỹ thuật vào canh tác, nâng cao thu nhập. Ảnh: Văn Ngọc

Tích cực vận động nông dân phát triển kinh tế

Cũng theo ông Cầm Văn Minh cho biết: Trong những tháng cuối năm, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, vận động nông dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh, địa phương và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chỉ đạo của tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ 19, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Văn Ngọc

Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, cán bộ, hội viên nông dân tham gia ủng hộ xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề cho hội viên, nông dân phát triển kinh tế tại các chi, tổ hội nghề nghiệp được chọn xây dựng điểm. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền địa phương, các ban ngành tạo điều kiện về cơ chế chính sách, nguồn lực cho các chi, tổ hội nghề nghiệp. Hội Nông dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội triển khai có hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân. Trọng tâm là xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh. Vận động nông dân tích cực phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị, BCH Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX đã thực hiện các quy trình công tác nhân sự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 và tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội.