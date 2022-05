Ngày 21/5, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022.

Clip: Hội nghị xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022.

Sản phẩm trái cây của Sơn La đa dạng, phong phú

Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương.

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Hồ Tỏa Cẩm, Tham tán Công sứ phụ trách kinh tế - thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Sơn La cùng hơn 200 doanh nghiệp, tổng công ty tiêu thụ và xuất khẩu xoài, nhãn và nông sản của các tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Giang. Các sàn thương mại điện tử Tiki.vn, Lazada.vn, Shopee, Postmart, Sendo.vn, Voso; một số tập đoàn bán lẻ và một số kênh phân phối của các nước.

Hội nghị xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022. Ảnh: Mùa Xuân

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết: Sơn La trở thành vựa trái cây lớn nhất miền Bắc với tổng diện tích cây ăn quả các loại 82.805 ha, sản lượng hàng năm trên 450.000 tấn/năm. Sản phẩm trái cây của Sơn La đa dạng, phong phú, như: Xoài, nhãn, mận, chuối, chanh leo, dâu tây, na, bơ, bưởi, hồng giòn,… Hiện có 241 mã số vùng trồng với diện tích 3.865,45 ha cây ăn quả phục vụ xuất khẩu.

Sơn La bắt đầu bước vào mùa vụ thu hoạch nông sản. Trong đó, nhãn với diện tích 20.000 ha, sản lượng năm 2022 khoảng 100.880 tấn, mận khoảng 81.000 tấn, chuối khoảng 58.040 tấn, cà phê nhân 32.000 tấn, chè khoảng 55.100 tấn. Do vậy, áp lực tiêu thụ hết nông sản cho bà con là rất lớn. Để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Công thương tổ chức "Hội nghị xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu Xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022" với 24 điểm cầu tại các tỉnh thành trong nước và 15 điểm cầu nước ngoài tại các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia,

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mùa Xuân

"Tỉnh Sơn La cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp nắm bắt thị trường, xác định diện tích cây ăn quả, vùng trồng và thực hiện các hợp đồng kinh tế để tổ chức thu mua, tiêu thụ các sản phẩm nông sản tỉnh Sơn La. Cam kết thủ tục hành chính thông thoáng, cơ chế chính sách ổn định để giúp các đơn vị, doanh nghiệp tham gia tiêu thụ và xuất khẩu nông sản tỉnh Sơn La" - ông Công nói.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Sơn La mong muốn, được hợp tác với chính quyền các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục kéo dài vùng xanh, tổ chức thực hiện phân luồng cửa khẩu ở Vân Nam, Quảng Tây. Các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang tiếp tục tạo điều kiện để hàng hoá của tỉnh Sơn La được thuận lợi thông quan qua các cửa khẩu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022. Ảnh: Mùa Xuân

Tại sự kiện, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh Sơn La trong việc đồng hành hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản.

Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, nhấn mạnh: Sơn La rất chủ động trong công tác tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là nông sản đang đến vụ, giúp đỡ bà con nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm thông qua nhiều hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực.

Về phía Bộ Công Thương, với chủ trương đa dạng hóa các hình thức tiêu thụ, chú trọng thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan, mở rộng cả kênh phân phối truyền thống và hiện đại, chú trọng khai thác các kênh trực tuyến, thương mại điện tử cho nông sản trên thị trường trong nước. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống cơ quan thương vụ Việt Nam trên khắp các thị trường quốc tế.

"Thông qua những chương trình kết nối như Hội nghị ngày hôm nay tại Sơn La với sự tham gia của đại diện các chủ thể, Bộ Công Thương tin tưởng rằng những chuỗi cung ứng hiện tại sẽ được mở rộng và củng cố, đồng thời có thêm nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp và các bên liên quan tham gia vào chuỗi cung ứng góp phần đưa nông sản của Sơn La đi được xa hơn, bền vững hơn" - ông Vũ Bá Phú nói.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mùa Xuân

Đẩy mạnh liên kết tiêu thụ nông sản

Hội nghị xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022 đã thu hút đông đảo sự tham gia của các doanh nghiệp và hệ thống phân phối lớn trong nước.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Phú Hoà - Phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Australia thông tin: Hiện mùa vụ xoài tại Australia đã kết thúc là thời điểm rất thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu xoài Sơn La nói riêng, xoài Việt Nam nói chung vào thị trường này.

Được biết để tăng tính nhận diện của nông sản Việt Nam tại Australia, Thương vụ Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, như: Quảng bá hình ảnh quốc gia Việt Nam gắn với thiên nhiên; kết nối giao thương liên tục nhằm gắn bó chặt chẽ với nhà nhập khẩu; xây dựng thương hiệu quả xoài gắn với thương hiệu của nhà nhập khẩu và xuất khẩu để kết nối trách nhiệm với mục tiêu cao nhất đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Hội nghị xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022 đã thu hút đông đảo sự tham gia của các doanh nghiệp và hệ thống phân phối lớn trong nước. Ảnh: Mùa Xuân

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Australia cũng đề xuất: Sơn La cần có cơ chế phân loại xoài, trên cơ sở đó Thương vụ quảng bá theo các tiêu chí để người tiêu dùng phân biệt và hiểu giá trị từng loại; cần có giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển đảm bảo chất lượng sản phẩm. "Chúng tôi mong muốn doanh nghiệp xuất khẩu phối hợp với thương vụ tổ chức lễ hội thưởng thức xoài Sơn La tại Australia" - đại diện Thương vụ Việt Nam tại Australia cho hay.

Hội nghị kết nối tiêu thụ và xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La 2022 được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 29 điểm cầu trong, ngoài nước. Ảnh: Mùa Xuân

Về Trung Quốc - thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt Nam, ông Hồ Toả Cẩm - Tham tán công sứ, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cũng lưu ý: Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Chính phủ Trung Quốc tiếp tục thực hiện sách Zero Covid-19, do vậy đảm bảo an toàn dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để hàng hoá thông quan thông suốt.

"Trên cơ sở không lây lan dịch bệnh, Đại sứ quán trung Quốc tại Việt Nam sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam tạo điều kiện cho các loại nông sản theo mùa của Việt Nam và Sơn La thuận lợi xuất khẩu vào Trung Quốc" - ông Hồ Toả Cẩm nói.

Các đại lắng nghe ông Hồ Toả Cẩm - Tham tán công sứ, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam trình bày tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Mùa Xuân



Ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc HTX Cà phê Bích Thao Sơn La chia sẻ: Cà phê bột nguyên chất của HTX Cà phê Bích Thao, thành phố Sơn La hiện là sản phẩm duy nhất của tỉnh Sơn La thuộc top 20 sản phẩm OCOP 5 sao cấp Quốc gia năm 2021. Trước đó, 2 sản phẩm là cà phê bột nguyên chất và trà vỏ cà phê của HTX cũng đã đạt OCOP 4 sao cấp tỉnh năm 2019.

"Các sản phẩm OCOP của HTX Cà phê Bích Thao đã lên kệ ở nhiều hệ thống, siêu thị trong nước và xuất khẩu. Để chinh phục được các thị trường khó tính, HTX đã chú trọng quy trình, đảm bảo các tiêu chí nghiêm ngặt từ trồng, chăm sóc, thu hái quả và chế biến. Năm 2022 dự kiến sản lượng đạt khoảng 2.000 – 4.000 tấn, do cà phê giống mới năng suất cao. Sản lượng cà phê xuất khẩu từ trước đến nay luôn đạt 90 – 95% trong tổng sản lượng; trị giá 15 – 20 tỷ đồng. Hiện nay, sản phẩm OCOP 5 sao của HTX đã được đưa sang triển lãm ở Ý, Nhật, được các chuyên gia nước ngoài đánh giá cao; HTX vừa rồi cũng xuất sang thị trường Anh và Đức", ông Thao nói

Ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc HTX Cà phê Bích Thao Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân

Trước những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Sơn La trân trọng tiếp thu và sẽ đưa các ý kiến đưa vào kế hoạch tổ chức thực hiện năm 2022 và những năm tiếp theo. Sơn La kiến nghị với các Bộ, ngành và đơn vị tham gia hội nghị: Đề nghị Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm hỗ trợ Sơn La tổ chức sản xuất, cấp mã số vùng trồng, nghiên cứu và đưa vào trồng giống cây trồng mới, quy hoạch vùng trồng. Bộ Công Thương hỗ trợ Sơn La kêu gọi thu hút đầu tư, kết nối thị trường. Điều này sẽ giúp Sơn La tổ chức tốt công tác tiêu thụ và xuất khẩu nông sản



Công bố Sở hữu trí tuệ cho 3 sản phẩm nông sản tỉnh Sơn La gồm: Mận, chanh leo, bơ. Ảnh: Mùa Xuân

Khai trương sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc, xuất xứ nông sản tỉnh Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân

Các đại biểu tham dự sự kiện cũng thực hiện nghi thức cắt băng khởi hành đoàn xe đưa xoài, nông sản Sơn La vào hệ thống phân phối và xuất khẩu. Ảnh: Mùa Xuân

Tại sự kiện, các bộ, sở ngành chức năng và đơn vị liên quan cũng đã công bố Sở hữu trí tuệ cho 3 sản phẩm nông sản tỉnh Sơn La gồm: Mận, chanh leo, bơ. Đồng thời khai trương Sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc, xuất xứ nông sản tỉnh Sơn La