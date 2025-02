Để chuẩn bị cho nghi lễ nhảy lửa, thầy cúng sẽ chuẩn bị các vật phẩm cần thiết gồm: Cờ vải đỏ, trắng (từ 6-8 cái ), bát hương, giấy bản, vàng hương; 1 bát nước sạch (dùng nước chè), 1 bát gạo, trống lễ, 1 con gà trống tạ sư phụ, cúng mời gọi thần linh, thần lửa. Video: "Nhảy lửa"- nét sinh hoạt văn hóa tinh thần độc đáo của đồng bào dân tộc Dao Bắc Hà. Thầy cúng thực hiện nghi thức cúng gọi thần linh để nhảy lửa. Đông đảo du khách thập phương tham gia trải nghiệm lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao Đỏ do UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai) tổ chức. Ngọn lửa bùng cháy để chuẩn bị cho nghi lễ nhảy lửa. Những người tham gia nghi lễ là những thanh niên trai tráng từ 12 tuổi trở lên; thân thể, quần áo phải sạch sẽ. Trong mỗi lần nhảy lửa thường từ 1 đến 2 thầy cúng, từ 5 đến 20 trò. Sau khi khấn xong, thầy cúng sẽ đốt giấy và thực hiện 36 động tác nhảy lửa theo nghi lễ. Từng hồi trống lễ vang lên dồn dập, thúc giục các trò lần lượt thực hiện các động tác nhảy quanh đống lửa, sau đó sẽ nhảy vào đống lửa. Thầy cúng thực hiện động tác nhảy lửa theo nghi Lễ. Người Dao tin rằng, khi đã được phù phép, các chàng trai sẽ được ban tặng cho lòng dũng cảm, sự tự tin và được thần linh che chở, bảo vệ không bị than làm bỏng. Sau khi tất cả các trò lần lượt nhảy lửa xong sẽ tiến về phía thầy. Thầy cúng tiếp tục dẫn các trò nhảy đủ 36 động tác và bái thần linh, thần lửa, sư phụ để cầu tài, cầu một năm 4 quý mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu cho quốc thái dân an... Kết thúc, thầy cúng và các trò bái thần linh, thần lửa và đốt giấy, vàng hương, dùng 1 con gà trống, sống cắt tiết tạ ơn sư phụ, các thần linh đã đến phù hộ cho thầy, trò tổ chức Lễ nhảy lửa năm mới.