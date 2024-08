Đó là chủ đề của Ngày hội truyền thông năm 2024, vừa được UBND huyện Than Uyên (Lai Châu) tổ chức chiều nay (30/8).





Phát biểu khai mạc Ngày hội truyền thông năm 2024, ông Nguyễn Văn Thăng, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, nhấn mạnh: Ngày hội truyền thông năm 2024, với chủ đề "Than Uyên – Hội tụ bản sắc Tây Bắc" là hoạt động mở màn cho chuỗi các hoạt động của chương trình Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2024. Than Uyên từ lâu đã được biết đến là vùng đất của những con người cần cù, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa. Những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc anh em trên địa bàn huyện, đã được gìn giữ và phát huy, trở thành nguồn sức mạnh to lớn, góp phần xây dựng quê hương Than Uyên ngày càng giàu đẹp.

Văn nghệ chào mừng Ngày hội truyền thông năm 2024. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch đã được Đảng bộ, chính quyền huyện Than Uyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, huyện Than Uyên đã và đang duy trì chương trình chào năm mới, chương trình Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc. Một số điểm du lịch cộng đồng dân tộc Mông bản Huổi Bắc (Pha Mu, Than Uyên), chợ phiên Nậm Pắt (Tà Mung, Than Uyên), chợ đêm Ta Gia… luôn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan và trải nghiệm.

Huyện Than Uyên cũng đã tập trung đầu tư phát triển du lịch, với nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn như: Du lịch văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch công đồng gắn với các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn và các di sản văn hóa.

Đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của huyện Than Uyên. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đây là lần thứ 2 huyện Than Uyên tổ chức Ngày hội truyền thông. Ngày hội nhằm tăng cường thông tin đối ngoại với các hoạt động truyền thông, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, điểm đến, sản phẩm đặc trưng, lan tỏa hình ảnh, con người Than Uyên. Qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nâng cao đời sống cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

"Việc tổ chức Ngày hội truyền thông đã tạo cơ hội gặp gỡ, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong công tác truyền thông, kết nối và phối hợp thường xuyên giữa truyền thông nhà nước và truyền thông cộng đồng. Đây cũng là dịp để ghi nhận, vinh danh, khích lệ các kênh thông tin, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động truyền thông, quảng bá, lan tỏa hình ảnh, con người huyện Than Uyên", Chủ tịch UBND huyện Than Uyên thông tin.

Lãnh đạo UBND huyện Than Uyên trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong truyền thông, quảng bá hình ảnh của huyện Than Uyên năm 2024. (Ảnh: Thanh Ngân)

Tại Ngày hội, nhiều đại biểu đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, con người Than Uyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh thông tin, trang mạng xã hội…

Nhân dịp này, UBND huyện Than Uyên tặng giấy khen cho 4 tập thể, 20 các nhân có thành tích xuất sắc trong truyền thông, quảng bá hình ảnh của huyện Than Uyên năm 2024.