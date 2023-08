Ngày 4/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La) tổ chức "Ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023". Ngọc Chiến là 1 trong 25 xã trên toàn quốc được Bộ Công an chọn làm điểm.

Clip: "Ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023" tại xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La)

Ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, Ngọc Chiến là xã làm điểm của Bộ Công an

Ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, tại xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La). Ảnh: Nguyễn Vinh

Về dự ngày Hội có các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La; lãnh đạo huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu); cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Ngọc Chiến.

Các đại biểu dự "Ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023", tại xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La). Ảnh: Nguyễn Vinh

Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của toàn dân, những năm qua, xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La) đẩy mạnh triển khai trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo. Duy trì hoạt động 157 nhóm "Liên gia tự quản" về an ninh trật tự, 15 tổ an ninh nhân dân, 16 tổ hòa giải, 16 đội PCCC và cứu hộ, cứu nạn và 1 tổ liên gia tự quản PCCC. Từ đầu năm đến nay, các nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự đã tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 38 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; các tổ, đội, nhóm cung cấp cho Công an xã gần 100 tin giá trị về an ninh trật tự, giúp lực lượng công an ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở. Ngọc Chiến giờ đây không còn là địa bàn nóng, trọng điểm về ma túy, trở thành một trong những điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng của huyện Mường La (Sơn La) và của tỉnh Sơn La.



Chiến sỹ Công an các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La dự ngày Hội. Ảnh: Nguyễn Vinh

Cựu Chiến binh xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La) dự ngày Hội. Ảnh: Nguyễn Vinh

Nhân dân các dân tộc xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La) dự ngày Hội. Ảnh: Nguyễn Vinh

Phát biểu chỉ đạo tại ngày Hội, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La, huyện Mường La và xã Ngọc Chiến đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo mọi điều kiện để lực lượng Công an tỉnh Sơn La hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc". Duy trì, xây dựng, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại ngày Hội. Ảnh: Nguyễn Vinh

Đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La thay mặt lãnh đạo tỉnh trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các Đoàn công tác của Trung ương đã đến dự, chỉ đạo, động viên ngày Hội. Thời gian tới, tỉnh Sơn La mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an để phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh Sơn La được phát triển bền vững trong nhân dân.

Đồng chí Tráng Thị Xuân cũng đã phát động phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023, đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng phong trào.



Đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo tại ngày Hội. Ảnh: Nguyễn Vinh



Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho 8 gia đình chính sách trên địa bàn xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La) và đến thăm hỏi, tặng quà 2 hộ gia đình thương binh, người có uy tín ở bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La).

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tỉnh Sơn La và huyện Mường La trò chuyện với nhân dân xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La). Ảnh: Nguyễn Vinh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao quà cho gia đình thương binh bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La). Ảnh: Nguyễn Vinh

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc". Ảnh: Nguyễn Vinh

Lãnh đạo huyện Mường La (Sơn La) trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc". Ảnh: Nguyễn Vinh

Cũng tại ngày Hội, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, UBND huyện Mường La (Sơn La) tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023"