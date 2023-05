Đó là phát biểu nhấn mạnh của ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09.

Lai Châu đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị tổng kết 10 năm (2013 - 2023) và triển khai chương trình phối hợp số 09 giữa Công an tỉnh Lai Châu với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu và các tổ chức thành viên về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2023 – 2033, vừa được tổ chức chiều qua (24/5).

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09, nêu rõ: 10 năm qua, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an tỉnh với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã khẳng định vai trò, hiệu quả của mối quan hệ gắn bó truyền thống giữa 2 lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay. Toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật ở cơ sở được hơn 10.480 buổi, với hơn 860.500 lượt người tham gia.

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" (Ảnh: T.H)

Qua đó đã tổ chức cho 956/956 bản, ở 106 xã, phường, thị trấn, với hơn 90.500 hộ, 828 cơ quan, doanh nghiệp, trường học đăng ký đảm bảo an ninh trật tự; Củng cố, xây dựng được 33 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý, 61.956 gia đình đăng ký gia đình văn hóa, 940 khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa; tổ chức trên 18 đợt tấn công trấn áp tội phạm, vận động quần chúng nhân dân hăng hái tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua đó nhân rộng nhiều khu dân cư an toàn, văn minh, lành mạnh, đoàn kết, văn hóa, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…

Công an tỉnh Lai Châu, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã ký kết chương trình phối hợp số 09, giai đoạn 2023 – 2033. (Ảnh: T.H)

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp số 09; Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện trong thời gian tới.

Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, đoàn thể đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu đề nghị: Các Bên tiếp tục ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2023 - 2033.

19 tập thể, 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp số 09, được UBND tỉnh Lai Châu, Ủy ban MTTTQ Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen. (Ảnh: T.H)

Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin để chủ động, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền sớm giải quyết những vụ việc phát sinh, phức tạp về an ninh trật tự ngay từ đầu, tại cơ sở; Tập trung đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm xây dựng và phát huy mạnh mẽ "thế trận lòng dân", xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân "vững chắc"; Chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải.

Tại Hội nghị, Công an tỉnh Lai Châu, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã ký kết chương trình phối hợp số 09, giai đoạn 2023 – 2033. Nhân dịp này, UBND tỉnh Lai Châu, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho 19 tập thể, 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp số 09.