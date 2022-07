Nậm Pồ: Hoàn thành chỉ tiêu GD - ĐT năm học 2021 – 2022

Năm học 2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ đã xây dựng và thực hiện thành công nhiều kế hoạch đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Bước bứt phá trong GD-ĐT ở Nậm Pồ

Nậm Pồ được biết đến là huyện biên giới của tỉnh Điện Biên với địa bàn huyện rộng, dân cư phân bố không tập trung, kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, một số xã việc di dịch tự do, lợi dụng tôn giáo… đã ảnh hưởng đến công tác vận động học sinh ra lớp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ngay từ đầu năm học 2021 - 2022 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã xây dựng nhiều kế hoạch đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ảnh: Thu Hường

Năm học 2021-2022, toàn huyện Nậm Pồ có 40 trường học, đang hoạt động với tổng số 793 lớp và 20.408 học sinh. Cấp: Mầm non: 15 trường, 293 nhóm/lớp với 6.986 trẻ; Tiểu học: 11 trường tiểu học và 03 trường PTDTBT THCS có lớp tiểu học, 67 điểm trường lẻ với 340 lớp với 8.314 học sinh; THCS: 14 trường (02 trường TH-THCS mới đi vào hoạt động từ 01/6/2022) với 160 lớp; 5.108 học sinh. So với năm học 2020-2021, tăng 04 lớp, 457 học sinh.

Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Nậm Pồ: Chỉ đạo các đơn vị trường học làm tốt công tác khảo sát số trẻ trên địa bàn trong độ tuổi ra lớp, đặc biệt quan tâm đến trẻ từ 3-36 tháng, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và trẻ 11 tuổi học lớp 6, trẻ 15 tuổi vào lớp 10; phân vùng tuyển sinh; tuyên truyền vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường, đảm bảo huy động tối đa học sinh trong độ tuổi ra lớp. Hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Cụ thể: Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi mầm non đến trường: đạt 72,8% , tỷ lệ huy động học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,8%. tỷ lệ huy động học sinh 11 tuổi vào lớp 6 đạt 97,5% .

Đoàn từ thiện do Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt Khởi công xây dựng Điểm trường Nậm Chua 1, xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thu Hường

Nhiều chỉ tiêu GD-ĐT ở Nậm Pồ đạt cao

Mặc dù năm học 2021 – 2022 vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện Nậm Pồ diễn ra bình thường. Theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, các cơ sở giáo dục đã linh hoạt cả 3 hình thức tổ chức dạy học là trực tuyến, trực tiếp và trực tuyến kết hợp trực tiếp, còn gọi là hình thức dạy học "2 trong 1". Đến nay, cả 3 cấp Mầm non, Tiểu học, THCS đều hoàn thành công tác phổ cập, hoàn thành tốt các cuộc thi cấp huyện và cấp tỉnh. Quy mô, mạng lưới trường, lớp học tiếp tục phát triển và được bố trí hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn huyện.

Toàn huyện có 27/40 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 65,9%. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 89,7% có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn (theo Luật GD 2019), đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Thầy trò lớp 1 Trường Phổ thông bán trú Tiểu học Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thu Hường

Ông Ngô Xuân Chiên - Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) cho biết: Ngay đầu năm học 2021 - 2022, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19, PhòngGiáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường thực hiện song song hai nhiệm vụ: Tổ chức dạy học và phòng chống dịch Covid- 19 hiệu quả. Chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động dạy học. Đồng thời, có những điều chỉnh thực hiện các nhiệm vụ giáo dục theo thực tiễn. Thực hiện nghiêm thông điệp 5k. Căn cứ diễn biến và mức độ nguy cơ bùng phát dịch tại địa phương, các đơn vị trường chủ động, linh hoạt, điều chỉnh hình thức dạy học phù hợp, hiệu quả, an toàn.

Từ những thành quả đạt được ở những năm học trước, ngành GD&ĐT huyện Nậm Pồ tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bám sát mục tiêu giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông. Nâng cao chất lượng giáo dục và tăng cường an ninh, an toàn trường học.

Phòng chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng cho học sinh. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông. Tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông.