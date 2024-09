Lượng cà phê xuất khẩu toàn cầu tăng mạnh gây áp lực lên giá cà phê

Giá cà phê trong nước hôm nay chốt mức 117.800 – 118.300 đồng/kg. Tổng cục Thống kê Việt Nam đã báo cáo giá trị doanh thu cà phê của cả nước trong 8 tháng đầu năm 2024, với mức tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước, với tổng trị giá đạt khoảng 4 tỷ USD.

Giá cà phê hôm nay 9/9: Giá cà phê dự kiến vẫn tăng trong ngắn hạn

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London chốt tại 4.770 USD/tấn. Giá Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York ở mức 234,55 US cent/lb. Tính chung cả tuần, giá Robusta giảm 178 USD/tấn, giá Arabica giảm 8,05 cent/lb, do lượng xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng mạnh, gây áp lực lên giá.

Giá cà phê trong nước hôm nay chốt mức 117.700 – 118.900 đồng/kg.

Tuần trước, giá cà phê Arabica tăng vọt lên mức cao nhất trong 13 năm trở lại đây và giá Robusta đụng mức cao chưa từng thấy là trên 5.100 USD/tấn do lo ngại rằng tình trạng khô hạn quá mức ở Brazil kể từ năm 1981. Sau đó giá cà phê Arabica đã giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần sau trận mưa gần đây ở Brazil, điều này cho thấy mặc dù giá luôn duy trì ở mức cao nhưng có xu hướng bất ổn bởi lượng dự trữ thấp, nên rất dễ bị tác động bởi thông tin về thời tiết và sản lượng.

Quy định về chống phá rừng của EU sẽ được thực thi từ cuối năm 2024 có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cà phê vào thị trường này, nên không ít nhà nhập khẩu đã tăng cường dự trữ trong thời gian qua.

Giá được dự báo có thể tiếp tục biến động mạnh trong những tháng cuối năm 2024, nhưng kỳ vọng giảm trong năm 2025 nhờ triển vọng vụ mùa bội thu ở Brazil.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trong 6 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu cà phê của Nhật Bản đạt 199,2 nghìn tấn, trị giá 820,7 triệu USD, tăng 15,4% về lượng và tăng 14,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, giá bình quân nhập khẩu cà phê vào Nhật Bản đạt mức 4.120 USD/tấn, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bình quân nhập khẩu cà phê từ Brazil, Colombia, Tanzania, Guatemala giảm. Ngược lại, giá bình quân nhập khẩu cà phê của Nhật Bản từ Việt Nam tăng mạnh, mức tăng 46,6%, lên mức 3.336 USD/tấn.

Báo cáo mới đây của ICO cho biết, nguồn cung toàn cầu thắt chặt và khó khăn trong khâu vận chuyển sẽ tác động tích cực đến giá cà phê trong ngắn hạn.