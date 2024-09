Đà tăng giá cà phê chưa dừng lại, giá cà phê tại Lâm Đồng, Đắk Nông tăng mạnh nhất hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay chốt mức 119.800 – 120.900 đồng/kg. Đồng USD suy yếu đẩy giá trên hai sàn giao dịch thế giới tăng nhẹ. Nguồn cung Robusta tại Việt Nam eo hẹp cùng hoạt động giao thương ảm đạm.

Giá cà phê hôm nay 6/9/2024: Đà tăng giá cà phê chưa dừng lại

Phiên giao dịch ngày 6/9, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London tiếp tục tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 giảm 1 USD, giao dịch tại 4.911 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 tăng 9 USD giao dịch tại 4.684 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng nhẹ, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2024 tăng 0,50 Cent, giao dịch tại 244,20 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 3/2025 tăng 0,65 Cent, giao dịch tại 242,65 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê trong nước hôm nay 6/9 trong khoảng 119.800 – 120.900 đồng/kg, tăng 300 - 400 đồng/kg so với cùng thời điểm ngày hôm trước.

Đồng USD giảm khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho báo cáo bảng lương của Mỹ sẽ được công bố vào hôm nay 6/9. Báo cáo này có thể định hình lộ trình cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Phiên trước đó, Robusta đã có mức tăng rất tốt. Theo các chuyên gia, điểm nổi bật trên thị trường thời gian này là giá cà phê tăng kỷ lục vì nguồn cung trên thế giới khan hiếm. Trong đó, nguồn cung Robusta của Việt Nam hiện tại rất hạn chế, sức đề kháng giá của thị trường nội địa đang làm chậm doanh số và hoạt động giao dịch vẫn ảm đạm trong nước.

Theo nhiều doanh nghiệp, hiện nay thị trường đang trong giai đoạn nhạy cảm vì giá đang ở mức rất cao cộng với nguồn cung thấp trên thị trường thế giới.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 8 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 1,05 triệu tấn cà phê thu về 4,03 tỷ USD, giảm 11,9% về lượng nhưng tăng 36,1% về trị giá.

Nguồn cung khan hiếm khiến giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam tăng lên mức kỷ lục 3.805 USD/tấn. Các chuyên gia cho hay, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam tăng kỷ lục trong thời gian qua là vì nguồn cung trên thế giới khan hiếm. Hiện, các thị trường lớn như: châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Israel, Trung Quốc... đang tăng cường mua loại nông sản này khiến giá nhập khẩu vào các thị trường này tăng lên khoảng 30% so với năm 2023.

Cả người mua và người bán chủ yếu đứng ngoài cuộc chờ vụ thu hoạch tiếp theo. Vụ thu hoạch cà phê mới của Việt Nam từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025 đang đến gần, tuy nhiên nguồn cung khó có khả năng cải thiện cho đến khi vụ thu hoạch mới bắt đầu được đưa vào thị trường vào cuối năm nay.

Mưa lớn diễn ra ở một số khu vực của Tây Nguyên tuy nhiên không gây thiệt hại cho mùa màng.

Sản lượng cà phê vụ 2024/25 của Việt Nam dự kiến giảm sâu, về mức thấp nhất 13 năm. Hãng Hedgepoint Global Markets cắt giảm dự báo khoảng 2,4 triệu bao cà phê vụ 2024/25 tại Brazil so với dự báo ban đầu, về 63,3 triệu bao.

Tại Indonesia, hạt cà phê Robusta Sumatra được chào bán với giá cao hơn 220 USD so với hợp đồng tháng 9/10, giảm so với mức chênh 265 USD của tuần trước so với hợp đồng tháng 9. Indonesia đã xuất khẩu 17.431,3 tấn cà phê Robusta nhân Sumatra trong tháng 7/2024, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 140% so với tháng liền trước (7.252,1 tấn).

Về Việt nam với nguồn cung Robusta vụ hiện tại rất, rất hạn chế. Điều kiện thời tiết được báo cáo là khô hơn bình thường trong lịch sử khi bước vào mùa mưa đầu năm nay, hiện tại thì mưa vẫn tiếp tục theo mùa và các nhà dự báo cho rằng sẽ có mưa tốt tiếp tục trong những tuần tới cho đến tháng 10.

Vụ thu hoạch cà phê mới từ tháng 10 năm 2024 đang đến gần mặc dù có những tín hiệu cho thấy môi trường cung ứng trong nước hiện tại khó có thể cải thiện cho đến khi vụ thu hoạch mùa mới của Việt nam bắt đầu được đưa ra thị trường vào cuối năm nay.