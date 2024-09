Robusta hồi phục, giá cà phê trong nước quay đầu tăng, Đắk Nông có giá cao nhất hôm nay

Giá cà phê thế giới, Robusta hồi phục nhẹ, Arabica tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần. Giá cà phê trong nước hôm nay dao động trong khoảng 117.200 - 118.300 đồng/kg sau phiên giảm mạnh, tuy nhiên thị trường không còn nhiều hàng để giao dịch.

Phiên giao dịch ngày 4/9, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London tăng trở lại, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 tăng 10 USD, giao dịch tại 4.710 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 tăng 24 USD giao dịch tại 4.513 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2024 giảm 1,25 Cent, giao dịch tại 242,80 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 3/2025 giảm 1,05 Cent, giao dịch tại 241,05 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động trong khoảng 117.200 - 118.300 đồng/kg sau phiên giảm mạnh, tuy nhiên thị trường không còn nhiều hàng để giao dịch.

Giá cà phê Robusta giao dịch hôm thứ Ba đã tăng khá nóng, trong khi giá Arabica kết thúc giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần. Thông tin về mưa gần đây ở Brazil, đã làm dịu bớt lo ngại về hạn hán và gây áp lực lên giá cà phê Arabica.



Cơ quan khí tượng Somar Meteorologia đưa tin khu vực Minas Gerais của Brazil đã nhận được lượng mưa 13,8 mm hoặc 160% so với mức trung bình lịch sử vào tuần trước.

Tuần trước, giá cà phê Arabica tăng vọt lên mức cao nhất trong 13 năm qua và giá Robusta tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới, trên mức 5.000 USD/tấn bởi sự lo ngại tình trạng khô hạn quá mức ở Brazil. Theo trung tâm giám sát thiên tai Cemaden, Brazil đang phải đối mặt với thời tiết khô hạn nặng nề nhất kể từ năm 1981.

Thời điểm hiện nay tại Brazil, đang đánh dấu sự kết thúc của mùa đông. Điều kiện thời tiết được dự báo là bình thường theo mùa, dự báo nhiệt độ sẽ tăng dần trong những ngày tới khi mùa đông đã đi qua. Có báo cáo cho biết những cơn mưa rải rác đã xuất hiện trên khắp các vùng sản xuất cà phê chính của Brazil trong tuần qua, báo hiệu sự khởi đầu của mùa xuân ở Brazil, điều này sẽ được theo dõi chặt chẽ trong những tuần tới.

Viện Cà phê Quốc gia Honduras (IHCAFE) đã báo cáo dữ liệu sơ bộ rằng xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 8 thấp hơn 19,44% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng số 321.303 bao. Họ cho biết điều này đã góp phần làm cho tổng lượng xuất khẩu cà phê trong 11 tháng đầu tiên của niên vụ cà phê hiện tại thấp hơn khoảng 11,70% so với cùng kỳ vụ cà phê trước, với tổng số 4,53 triệu bao. Viện báo cáo rằng lượng xuất khẩu của niên vụ hiện tại (tính từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2024) dự kiến sẽ thấp hơn khoảng 6,60% so với niên vụ trước, dự kiến trong vòng một tháng nữa nước này sẽ hoàn thành toàn bộ niên vụ cà phê xuất khẩu.

Lượng cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm giữ trên sàn giao dịch New York được cho là không thay đổi vào ngày hôm qua, ghi nhận lượng tồn kho này là 847.873 bao.

Một câu hỏi đặt ra là liệu giá cà phê có còn tăng nữa không?. Theo công ty nghiên cứu thị trường Statista, ngành cà phê với doanh thu toàn cầu là 461,20 tỷ USD chỉ tính riêng trong năm nay, cũng tương tự như các mặt hàng có giá trị cao khác, bao gồm đường, ca cao và bơ, biến đổi khí hậu đang đe dọa sản lượng cà phê.

Thực vậy, nguồn cung cà phê hiện nay lại bị đe dọa. Brazil là nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, chiếm 1/3 sản lượng toàn cầu. Đây là nước sản xuất và cung cấp cà phê lớn nhất cho EU, xuất khẩu hơn 980.000 tấn sang khối này hàng năm. Nhưng nguồn cung này đang bị đe dọa, với tình trạng hạn hán trong khu vực gây ảnh hưởng nặng nề đến mùa màng.

Quy định mới về luật chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai của hoạt động sản xuất cà phê. Nhưng cũng đang có nhiều người trồng cà phê phản đối luật mới, người ta hy vọng rằng sẽ có cách tiếp cận mang tính toàn diện hơn sẽ giúp bảo đảm một cách hài hòa cho tương lai của người nông dân và nhà sản xuất.

Trong khi đó dòng cung cấp cà phê toàn cầu hiện nay được ghi nhận là đang tiếp tục tăng tốc và nguồn đến nhiều hơn là từ Nam Mỹ. Các rào cản về hậu cần trên tuyến đường Á-Âu làm tăng chi phí xuất khẩu và tiếp tục hạn chế các lô hàng trong khu vực từ châu Á.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), lượng hàng xuất khẩu toàn cầu đã tăng 10% trong mùa kinh doanh 2023/2024 (tính từ tháng 10 đến tháng 6).

Theo thống kê của Bộ NN-PTNT, lũy kế trong 8 tháng của năm 2024, Việt Nam đã xuất trên 1 triệu tấn cà phê với giá trị đạt hơn 4 tỉ USD, tuy giảm 12% về lượng nhưng tăng đến 36% về giá trị.

Chỉ trong 8 tháng, nhờ giá cà phê đạt mức cao nên kim ngạch xuất khẩu xấp xỉ với năm 2023 (4,2 tỷ USD). Nhiều chuyên gia trong ngành tin rằng với giá cà phê ở mức xoay quanh mốc 5.000 USD/tấn như hiện nay thì trong 4 tháng còn lại của năm 2024 xuất khẩu cà phê có thể dễ dàng đạt từ 1,5 - 2 tỷ USD và xuất khẩu mặt hàng này tiếp tục lập kỷ lục mới. Giá cà phê Robusta hiện được củng cố bởi thị trường lo ngại tình trạng khô hạn quá mức ở Việt Nam sẽ gây thiệt hại cho cây cà phê và hạn chế sản lượng Robusta toàn cầu trong tương lai.