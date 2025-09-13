Loại rau xưa rẻ bèo, hay cho lợn ăn, nay ở "trời tây" bán hơn 1 triệu đồng/kg, thành đặc sản

Rau khoai lang, hay rau lang, là một loại rau dân dã quen thuộc và phổ biến ở Việt Nam, thường được chế biến thành các món ăn xào, luộc hoặc nấu canh. Loại rau này nổi bật với giá thành rẻ, dễ trồng, dễ chế biến và được ví như "siêu thực phẩm".

Loại rau này được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thơm ngon và mức giá bình dân. Một bó rau lang ở chợ chỉ khoảng 5.000-10.000 đồng. Tuy nhiên ở nước ngoài, rau lang bỗng trở thành đặc sản với mức giá đắt hơn thịt. Nhiều blogger ẩm thực còn dùng rau lang để làm salad, súp, mỳ ống và nhiều món khác.

Đặc biệt tại Trung Quốc, một số nhà hàng đã cho ra mắt các món ăn làm từ rau lang. Nhiều hãng thực phẩm của nước này cũng bắt đầu phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ rau lang như trà hoặc mì. Trên một số sàn thương mại điện tử xứ Trung, rau lang có thể bán với giá gần 30 Nhân Dân Tệ /kg, tương đương hơn 100.000đ/kg.

Đáng chú ý thậm chí ở Mỹ, người tiêu dùng sẵn sàng chi đến 1 triệu đồng cho mỗi kg rau lang. Với người dân Mỹ, lá khoai lang được liệt vào danh sách thực phẩm nên ăn hàng ngày để "bảo vệ lá phổi" trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng.

Tại đây, rau lang được mệnh danh là "nữ hoàng rau", "siêu thực phẩm" bởi chúng ít calo, giàu chất xơ, canxi và vitamin, ngoài ra còn chứa nhiều carotene, theo Baijiahao.

Rau lang không chỉ là món rau tốt cho sức khỏe mà xưa người dân thường tận rụng lấy lá già để chăn nuôi gia súc.

Rau lang mang đến rất nhiều lợi ích về mặt sức khỏe như hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tốt cho tim mạch, cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, kháng viêm, tăng cường miễn dịch, tăng cường thị lực và làm đẹp da.

Ngăn ngừa ung thư: Rau khoai lang giàu polyphenol, flavonoid, anthocyanin và beta-carotene — những chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa tế bào, bảo vệ ADN và giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư gan, phổi, vú, đại trực tràng. Đồng thời, chúng còn nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể.

Tốt cho tim mạch: Loại rau này cung cấp kali, magie và chất xơ giúp hạ huyết áp tự nhiên, giảm áp lực lên thành mạch, đồng thời giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), ngăn ngừa các bệnh xơ vữa động mạch, đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Tăng cường miễn dịch: Các hợp chất thực vật trong rau khoai lang có khả năng kháng viêm tự nhiên, làm dịu các ổ viêm mãn tính, nâng cao sức đề kháng và giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Lượng chất xơ dồi dào trong rau khoai lang kích thích nhu động ruột, giúp phân di chuyển dễ dàng hơn, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, hạn chế táo bón, đầy hơi và khó tiêu.

Làm đẹp da hiệu quả: Beta-carotene trong rau chuyển hóa thành vitamin A, giúp bảo vệ võng mạc, duy trì thị lực tốt, ngăn ngừa khô mắt và quáng gà, đồng thời nuôi dưỡng làn da sáng khỏe, chống lão hóa.

Hỗ trợ giảm cân và phù hợp người ăn kiêng: Thông thường rau khoai lang chứa ít calo nhưng nhiều chất xơ và nước, giúp tạo cảm giác no lâu, giảm cơn thèm ăn, rất thích hợp cho các chế độ ăn kiêng, eat clean hay giảm cân.

Rau lang có thể là một phần hiệu quả trong chế độ ăn hỗ trợ giảm cân nhờ vào lượng calo thấp, chất xơ cao và nhiều vitamin, khoáng chất. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất thì cần chế biến rau lang một cách hợp lý, không lạm dụng quá mức và cần kết hợp với một chế độ ăn uống cân bằng.

Mặc dù rau lang tốt cho sức khỏe khi sử dụng nên lưu ý những vấn đề sau để bảo vệ sức khỏe.

- Không nên ăn rau đã héo úa hoặc để lâu vì dễ sinh ra độc tố.

- Nên chế biến bằng cách luộc, xào nhẹ hoặc hấp để giữ lại nhiều dưỡng chất.

- Người bị sỏi thận cần hạn chế dùng do rau chứa oxalat.



