Loại lá dại ở nước ta "cho không ai lấy", nước ngoài gần nửa triệu/kg

Một chàng trai xuất thân từ vùng nông thôn ở Quý Châu, Trung Quốc đã có một lựa chọn dũng cảm khi quyết định bỏ phố về quê khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng với loại cây tưởng bỏ đi.

Trước khi về quê, anh Vương từng làm việc ở thành phố. Tuy nhiên, nhịp sống nhanh và bận rộn ở thành thị khiến anh không khỏi khao khát môi trường bình yên và trong lành ở quê nhà.

Trong một lần lướt mạng xã hội và xem các video ngắn. Tình cờ, anh bắt gặp một video nói về việc dùng lá thông để làm thành trà và bột.

Ban đầu anh tưởng là loại lá bỏ đi không ngờ lá thông như thông đuôi ngựa rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin E, rất có lợi cho con người, mang lại nhiều công dụng như chống oxy hóa, chống viêm, kháng khuẩn… Trà chế biến từ lá thông có mùi thơm và hương vị đặc trưng, được nhiều người yêu thích.

Chỉ qua những clip trên mạng, Tiểu Vương đã nảy ra một ý tưởng kinh doanh mới từ loại lá tưởng như vô giá trị. Tiểu Vương bắt đầu khảo sát thị trường và tìm kiếm thông tin về các sản phẩm liên quan. Anh phát hiện ra có nhiều người đang bán lá thông trên một sàn thương mại điện tử.

Lá thông ở Trung Quốc có giá khá đắt đỏ. Ảnh Baijiahao

Theo Tiểu Vương, lá thông tươi có giá 20 - 30 Nhân Dân Tệ/kg. Tuy nhiên khi mang loại lá thông đuôi ngựa tự nhiên này đem phơi khô có giá cao hơn, từ 100 - 140 Nhân Dân Tệ (khoảng360.000 - 500.000đ)/kg.

Một lý do nữa khiến anh quyết tâm khởi nghiệp với loại cây tưởng bỏ đi này là việc bán lá thông tươi không phải lo bị "tồn hàng". Vì người bán sẽ đi hái lá thông sau khi có khách đặt, thay vì hái một lần và đau đầu tìm cách trữ chúng trong nhà.

Tiểu Vương chia sẻ với tờ Baijiahao đã nhận ra được lợi ích to lớn từ nghề này, anh bắt đầu những bước "hút khách" đầu tiên bằng cách quay video ngắn về việc hái lá thông, pha trà lá thông, bột lá thông, hương liệu từ lá thông và nhiều video khác để ghi lại quá trình thu hái và chế biến.

Sau khi kiên trì đăng tải hơn 100 video, cuối cùng, một video của anh cũng đã may mắn được lan truyền rộng rãi. Những mặt hàng liên quan như trà lá thông, bột lá thông cũng bắt đầu bán chạy. Nhờ vậy, Tiểu Vương cũng đã kiếm được một khoản thu nhập lớn và ổn định, giúp anh bước đầu hiện thực hóa giấc mơ khởi nghiệp tại quê nhà.

Điều đáng nói, tại Việt Nam, trà từ lá thông được gọi là "trà kim thông", được bán khá phổ biến trên chợ mạng với giá từ 150.000đ/túi 500g. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng có thể mua lá thông tươi với giá khoảng 90.000đ/kg.

Trên thực tế tất cả các bộ phận của cây thông ( á, hoa, quả, rễ, nhựa…) đều có thể sử dụng làm thuốc và mỹ phẩm. Tuy nhiên theo yêu cầu của bạn, ở đây chỉ giới thiệu về tác dụng và cách dùng lá thông.

Đáng chú ý theo Đông y, lá thông (tùng diệp) có vị đắng, tính ấm: vào hai kinh tâm và tỳ. Có tác dụng trừ phong thấp, sát trùng, chống ngứa, kích thích tóc mọc nhanh. Có thể sử dụng để chữa các chứng phong thấp, khớp xương đau nhức, ngứa đầu, ngứa da, cước khí (phù do thiếu vitamin B1) và làn đen râu tóc.

Kết quả nghiên cứu dược lý hiện đại cho thấy: Nước sắc lá thông có tác dụng chống lão suy, có tác dụng kéo dài tuổi thọ trên động vật thí nghiệm, tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể.

Tinh dầu lá thông có tác dụng kháng khuẩn và virus, có thể phòng ngừa cảm cúm và chữa viêm phế quản mãn tính. Hiện tại lá thông là nguyên liệu quan trọng trong công nghệ mỹ phẩm, thường được dùng để chế ra các mỹ phẩm dưỡng tóc và da.



