Loại hạt được đánh giá "tốt bậc nhất thế giới", ở Việt Nam trồng bạt ngàn

Ngày nay, hầu hết mọi người đều rất quan tâm đến việc có một chế độ ăn uống lành mạnh. Trong khi điều quan trọng là ăn cân bằng và đa dạng các loại thực phẩm, có một số loại thực phẩm vượt trội hơn về mặt dinh dưỡng. Bổ sung những loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống có thể giúp mọi người tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật.

Năm 2020, báo BBC của Anh chính thức công bố danh sách 100 thực phẩm bổ dưỡng nhất thế giới. Để có được danh sách này, các nhà khoa học đã nghiên cứu hơn 1.000 loại thực phẩm, chấm điểm dinh dưỡng trên thang 100. Điểm càng cao, thực phẩm càng có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày của bạn.

Trong danh sách này, có rất nhiều loại thực phẩm quen thuộc với người Việt, ví dụ như khoai lang (xếp thứ 100), gừng (98), lựu (84), quất (79), nho (67), cải thảo (41), hành lá (18), mỡ lợn (8)… Đặc biệt, loại thực phẩm đứng thứ nhất là một loại hạt không hề xa lạ với người Việt, đó chính là hạnh nhân.

Theo BBC, trong 100 gram hạnh nhân có 579 kcal, loại hạt này giàu axit béo không bão hòa đơn, giúp thúc đẩy sức khỏe tim mạch và có thể giúp điều trị bệnh tiểu đường. Chính vì vậy, hạnh nhân đạt 97 điểm dinh dưỡng, cao nhất trong danh sách 100 loại thực phẩm bổ dưỡng nhất.

Hạnh nhân từ lâu đã được ưa chuộng tại nhiều nơi trên thế giới do có hương vị béo ngậy, thơm ngon, giá trị dinh dưỡng tốt cũng như nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Những lợi ích sức khoẻ nổi bật của hạt hạnh nhân bao gồm:

Chất chống ôxy hóa

Trong hạnh nhân chứa nhiều chất chống ôxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể chống lại stress ôxy hóa, có thể làm hỏng các phân tử trong tế bào, là nguyên nhân chính góp phần gây viêm, lão hóa và các bệnh như ung thư...

Kiểm soát lượng đường trong máu

Hạnh nhân là một loại hạt chứa ít carbs nhưng lại giàu chất béo lành mạnh, protein và chất xơ. Là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những người mắc bệnh tiểu đường.

Ngoài ra, hạnh nhân còn chứa một lượng magiê dồi dào. Magiê là một khoáng chất tham gia vào hơn 300 quá trình của cơ thể, giúp ngăn ngừa hội chứng chuyển hóa và bao gồm cả việc kiểm soát lượng đường trong máu, mang nhiều lợi ích to lớn đối với sức khỏe.

Hỗ trợ giảm huyết áp

Magiê trong hạnh nhân cũng có thể giúp giảm huyết áp. Góp phần làm giảm nguy cơ các cơn đau tim, đột quỵ và suy thận cho những người bị cao huyết áp. Huyết áp cao là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các cơn đau tim, đột quỵ và suy thận.

Giảm mức cholesterol

Trong các nghiên cứu trên động vật và ống nghiệm cho thấy, vỏ của hạnh nhân rất giàu chất chống ôxy hóa polyphenol, có tác dụng ngăn chặn quá trình ôxy hóa cholesterol.

Hạnh nhân không chỉ làm giảm mức cholesterol LDL trong máu của bạn. Mà chúng cũng bảo vệ cholesterol LDL khỏi quá trình ôxy hóa, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Một nghiên cứu trên người cho thấy rằng, ăn vặt hạnh nhân trong một tháng đã làm giảm mức cholesterol LDL bị ôxy hóa xuống 14%.

Hỗ trợ chức năng não khỏe mạnh

Hạnh nhân thường được coi là một trong những thực phẩm tốt nhất cho não. Hạnh nhân có các chất dinh dưỡng độc đáo là riboflavin và L-carnitine, hai chất dinh dưỡng quan trọng có khả năng tích cực ảnh hưởng đến hoạt động thần kinh và ngăn ngừa suy giảm nhận thức.

Đây là một trong những lý do tại sao người lớn, đặc biệt là người già, được khuyến khích ăn các loại hạt hạnh nhân nhiều lần mỗi tuần, vì chúng có liên quan với việc giảm nguy cơ viêm nhiễm có thể gây ra chứng rối loạn chức năng não, bao gồm mất trí nhớ và bệnh Alzheimer.

Theo Nhịp sống Thị trường, trên thế giới, cây hạnh nhân được trồng nhiều ở Mỹ, Úc, Iran, Morocco, Syria, Ý, Tây Ban Nha... Tại Việt Nam, hạnh nhân được trồng tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, ví dụ như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… và khu vực Tây Bắc. Nơi đây có đặc điểm khí hậu và thổ nhưỡng gần nhất với đặc điểm thích nghi của cây hạnh nhân.



