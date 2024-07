Loài cây thế giới ví như "vàng xanh" hóa ra lại mọc dại đầy ở Việt Nam

Được thế giới săn đón và coi như “vàng xanh” vì chứa vô vàn lợi ích đối với sức khỏe nhưng ít ai biết rằng chùm ngây lại là loài cây mọc dại nhiều ở Việt Nam.

Chùm ngây giúp giải độc gan

Chùm ngây có khả năng kích thích sản xuất mật, hỗ trợ chức năng gan trong việc loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Ngoài ra, chùm ngây còn giúp bảo vệ gan khỏi các tác nhân gây hại như rượu bia, hóa chất độc hại.

Chùm ngây có tác dụng lợi tiểu, giúp thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố và các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Nhờ vậy, loại thảo dược này còn có khả năng giúp hỗ trợ điều trị các bệnh như: sỏi thận, sỏi tiết niệu, viêm gan, gan nhiễm mỡ,...

Cây chùm ngây quen thuộc ở Việt Nam được thế giới mệnh danh là “vàng xanh” tốt cho sức khỏe. Ảnh: Getty Images

Tốt cho dạ dày

Chùm ngây chứa nhiều vitamin A, C, E, K, B6, cùng các khoáng chất thiết yếu như kali, magie, canxi,... giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, tăng cường sức đề kháng cho niêm mạc dạ dày. Bên cạnh đó, chùm ngây cũng chứa các hợp chất chống viêm như flavonoid, polyphenol giúp giảm viêm loét dạ dày, tá tràng, ợ nóng, trào ngược axit.

Hàm lượng chất xơ tương đối cao trong chùm ngây đồng thời giúp thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn, ngăn ngừa táo bón, tạo cảm giác no lâu và kiểm soát cân nặng hiệu quả. Sử dụng chùm ngây có thể giúp kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, giảm các triệu chứng khó tiêu, đầy bụng, đầy hơi.

Chùm ngây tăng cường sức khỏe xương khớp

Chùm ngây là nguồn giàu canxi và phốt pho – hai nguyên tố cần thiết cho sức khỏe xương tốt. Chùm ngây cũng có khả năng ức chế hoạt động của các tế bào hủy xương, giúp bảo vệ mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương. Trong khi đó các hợp chất chống viêm như glucosinolate, flavonoid trong loại thảo dược này cũng giúp giảm viêm khớp, sưng tấy và đau nhức khớp.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Chùm ngây chứa axit béo omega-3, chất xơ và các hợp chất có khả năng giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó giúp bảo vệ tim mạch. Các chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin E và các khoáng chất thiết yếu như kali, magie trong chùm ngây cũng góp phần giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Chùm ngây là vị thảo dược tốt cho tim mạch bạn không nên bỏ qua. Ảnh: Istock

Ngoài ra, chùm ngây còn được chứng minh là có khả năng làm giảm nguy cơ hình thành mảng bám trong động mạch, từ đó ngăn ngừa xơ vữa động mạch và các biến chứng tim mạch nguy hiểm có thể xảy ra khác.

Cải thiện chức năng não

Chùm ngây nổi tiếng với hàm lượng vitamin A, C, E cao cùng với các hợp chất flavonoid và polyphenol có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Nhờ vậy, chùm ngây có thể giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do, giảm stress oxy hóa, ngăn ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer, Parkinson.

Đồng thời, chùm ngây chứa các axit amin thiết yếu và các yếu tố tăng trưởng thần kinh giúp hỗ trợ sản xuất và tái tạo tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và khả năng học tập. Hàm lượng sắt cao trong chùm ngây cũng giúp tăng cường lưu thông máu lên não, cung cấp đủ oxy và dưỡng chất cho não bộ hoạt động hiệu quả.

Giúp giảm lượng đường trong máu

Chùm ngây chứa hàm lượng chất xơ cao nên có thể làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó giúp kiểm soát lượng đường trong máu sau khi ăn. Chùm ngây cũng giàu các chất chống oxy hóa như vitamin C, E, flavonoid giúp chống lại stress oxy hóa, bảo vệ tế bào beta trong tuyến tụy (tế bào sản xuất insulin) khỏi tổn thương, từ đó cải thiện khả năng sản xuất và sử dụng insulin của cơ thể.