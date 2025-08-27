Loại cá bình dân của người Việt được ưa chuộng ở quốc gia đông dân nhất thế giới
27/08/2025 17:11 GMT +7
Trong nửa đầu năm nay, Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới bất ngờ chi lượng tiền gấp 47 lần so với cùng kỳ năm ngoái để mua cá rô phi của Việt Nam.
Loại hạt được ví như “thần dược giá rẻ” cực bổ dưỡng, cứ ra chợ Việt là thấy
Đậu đỏ, một loại hạt quen thuộc trong nền ẩm thực Á Đông, không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn là một "siêu thực phẩm" với vô vàn lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Từ việc cải thiện tiêu hóa đến làm đẹp da, đậu đỏ xứng đáng được thêm vào thực đơn hàng ngày của bạn.
Giá tiêu tăng mạnh, xuất khẩu khởi sắc, ngành tiêu vẫn rất cần đa dạng hóa thị trường
Giá hạt tiêu trong nước hôm nay ở mức 147.600 - 150.000 đồng/kg, sau khi tăng 1.600 - 2.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm. Nguồn cung nội địa suy giảm, trong khi nhu cầu trong và ngoài nước có xu hướng tăng, khiến dự đoán giá tiêu có thể vượt mức 150.000 đồng/kg.
Giá cà phê tăng lên, các nhà rang xay Mỹ đang tránh cà phê Brazil, giá còn bất ổn
Giá cà phê trong nước hôm nay giao dịch ở mức 121.700 – 122.300 đồng/kg. Giá thế giới diễn biến trái chiều trên hai sàn giao dịch kỳ hạn. Dù khó đoán định, nhưng giới chuyên môn nhận định Robusta nhiều khả năng vẫn giữ vai trò trụ cột trong việc nâng đỡ mặt bằng giá, ít nhất trong ngắn hạn.