Loại cá bình dân của người Việt được ưa chuộng ở quốc gia đông dân nhất thế giới

Đậu đỏ, một loại hạt quen thuộc trong nền ẩm thực Á Đông, không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn là một "siêu thực phẩm" với vô vàn lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Từ việc cải thiện tiêu hóa đến làm đẹp da, đậu đỏ xứng đáng được thêm vào thực đơn hàng ngày của bạn.