Loại hạt được ví như “thần dược giá rẻ” cực bổ dưỡng, cứ ra chợ Việt là thấy
27/08/2025 17:07 GMT +7
Đậu đỏ, một loại hạt quen thuộc trong nền ẩm thực Á Đông, không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn là một "siêu thực phẩm" với vô vàn lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Từ việc cải thiện tiêu hóa đến làm đẹp da, đậu đỏ xứng đáng được thêm vào thực đơn hàng ngày của bạn.
Cải thiện sức khỏe tim mạch
Đậu đỏ là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ hòa tan và kali. Chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu, một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh tim mạch. Đồng thời, hàm lượng kali cao giúp điều hòa huyết áp, giảm căng thẳng cho hệ tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ.
Hỗ trợ giảm cân hiệu quả
Nhờ hàm lượng chất xơ và protein cao, đậu đỏ giúp bạn cảm thấy no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn và giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Việc duy trì cảm giác no sẽ giúp bạn kiểm soát cân nặng tốt hơn, khiến đậu đỏ trở thành một thực phẩm lý tưởng cho những người đang trong quá trình giảm cân.
Tăng cường sức khỏe tiêu hóa
Chất xơ trong đậu đỏ giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề về tiêu hóa. Nó còn đóng vai trò là prebiotic, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả.
Kiểm soát đường huyết
Đậu đỏ có chỉ số glycemic thấp, giúp kiểm soát lượng đường trong máu ổn định. Chất xơ và protein giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột biến. Điều này rất có lợi cho người bị tiểu đường hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh.
Tăng cường sức khỏe thận
Trong Đông y, đậu đỏ được xem là một loại thảo dược giúp lợi tiểu, thanh lọc và giải độc cơ thể. Ăn đậu đỏ đúng cách giúp hỗ trợ chức năng thận, đào thải độc tố và giảm sưng phù. Đặc biệt, món chè đậu đỏ nấu loãng được xem là một bài thuốc dân gian giúp thanh nhiệt, giải độc hiệu quả.
Cung cấp năng lượng bền vững
Đậu đỏ chứa carbohydrate phức hợp và protein, giúp cung cấp năng lượng ổn định cho cơ thể trong suốt cả ngày. Sắt trong đậu đỏ cũng giúp vận chuyển oxy đến các cơ quan, giảm mệt mỏi và tăng cường sức sống. Thêm đậu đỏ vào các món ăn hàng ngày như súp, chè, hoặc nấu cùng cơm sẽ là cách đơn giản và hiệu quả để duy trì một cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.
Làm đẹp da và tóc
Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đậu đỏ giúp chống lại các gốc tự do gây hại, làm chậm quá trình lão hóa da. Các khoáng chất như sắt, kẽm, mangan giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, hồng hào và giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng.
Nguồn protein thực vật lý tưởng
Với những người ăn chay, người ăn kiêng hoặc muốn giảm lượng thịt trong chế độ ăn, đậu đỏ là nguồn protein thực vật tuyệt vời. Protein là dưỡng chất cần thiết để xây dựng và phục hồi cơ bắp, sản xuất hormone và enzyme, giúp cơ thể hoạt động hiệu quả.
