Lễ hội 'Mùa hoa ban 2023' TP. Sơn La sẽ diễn ra từ ngày 11/3

Lễ hội "Mùa hoa ban" - thành phố Sơn La (Sơn La) sẽ diễn ra trong 2 ngày (11-12/3) với một loạt các hoạt động văn hóa...





Clip: Mùa hoa ban nở tại thành phố Sơn La

Lễ hội "Mùa hoa ban" với nhiều hoạt động

Lễ hội Mùa hoa ban thành phố Sơn La năm 2023 sẽ được tổ chức từ 7h ngày 11/3 đến 22h ngày 12/3 tại Quảng trường Tây Bắc, TP Sơn La, tỉnh Sơn La. Lễ hội được chia thành 2 phần: Lễ xên mường tổ chức tại Công viên Đông Xên, phường Chiềng Cơi. Phần Hội được tổ chức tại Quảng trường Tây Bắc, gồm các hoạt động thi: Trại văn hoá; trình diễn nghệ thuật Xoè Thái; Người đẹp hoa Ban; trưng bày và thuyết minh ẩm thực dân tộc; thêu khăn piêu; thể dục dưỡng sinh, dân vũ, khiêu vũ...

Tái hiện Hội Hạn khuống và thi các môn thể thao dân tộc, gồm kéo co, tó má lẹ, tung còn, đi cà kheo... trải nghiệm tham quan, chụp ảnh trên đồi hoa Ban. Trong khuôn khổ Lễ hội, TP Sơn La còn tổ chức chương trình Hội thảo: Giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân trên địa bàn.

Nhắc đến núi rừng Tây Bắc, không thể không nhắc đến hoa ban. Hàng ngàn đời nay, hoa ban đã mặc nhiên đi vào đời sống văn hóa, tâm linh của đồng bào Thái. Ảnh: Văn Ngọc

Lễ hội, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp đầu năm; khích lệ các tầng lớp nhân dân hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Giới thiệu, giữ gìn, bảo tồn Lễ hội "Hoa Ban" nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc thành phố Sơn La, mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc tiểu vùng Tây Bắc; lưu giữ bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp, loại bỏ những tập quán lạc hậu không còn phù hợp với xu thế phát triển của xã hội hiện tại, góp phần xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững. Quảng bá giới thiệu tiềm năng văn hóa và du lịch thành phố Sơn La, thu hút khách tham quan trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp, tổ chức đến tìm cơ hội đầu tư, giao lưu, hợp tác phát triển và hội nhập.

Vào khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3 hàng năm, trên những cánh rừng, trong các bản làng hay trên những con phố của vùng cao Tây Bắc. Ảnh: Văn Ngọc

Chuẩn bị tốt cho Lễ hội 'Mùa hoa ban 2023'

Theo ông Hà Trung Chiến - Bí thư Thành ủy TP Sơn La cho biết: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Lễ hội 'Mùa hoa ban 2023' được các đơn vị gấp rút hoàn thiện với tinh thần trách nhiệm cao. Sân bãi và các dụng cụ, vật tư phục vụ thi đấu thể thao trong khuôn khổ Lễ hội đã được chuẩn bị chu đáo. Đã có 12/12 xã, phường đăng ký tham gia thi đấu các môn thể thao: Kéo co, tó má lẹ, đi cà kheo, phan liêng...

Thành phố Sơn La chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho Lễ hội 'Mùa hoa ban 2023'. Ảnh: Văn Ngọc

Để chuẩn bị cho Lễ hội diễn ra thành công, an toàn, tiết kiệm, Thành ủy yêu cầu UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa tổ chức Lễ hội. Nhất là nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt đối với các xã, phường chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất, con người tham gia mỗi nội dung của Lễ hội.

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các nhà hàng, khách sạn khu vực tổ chức Lễ hội, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân, khách tham quan đến Lễ hội.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Lễ hội 'Mùa hoa ban 2023' được các đơn vị gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Văn Ngọc

UBND thành phố Sơn La cũng đã chỉ đạo lực lượng Công an thành phố phối hợp với Thành Đoàn, các ngành, đơn vị liên quan triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ... để đảm bảo an toàn cho du khách.